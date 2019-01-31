Судді-коляднику Зваричу скасували умовно-дострокове звільнення

Ігор Зварич

Апеляційний суд скасував умовно-дострокове звільнення

(УДО) засудженого за корупцію в 2012 році екс-судді та голови Львівського

апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Про це йдеться в повідомленні прес-служби

Тернопільського апеляційного суду.

З 22 січня 2016 року Зварич перебував на обліку в Галицькому

районному секторі з питань пробації. Строк відбування покарання завершувався 10

січня 2019 року, але в липні 2018 року начальник центру пробації подав

подання до суду про звільнення Зварича з УДО.

«Суд першої інстанції виходив з того, що засуджений відбув

понад 3/4 строку додаткового покарання, сумлінною поведінкою і

ставленням до праці довів своє виправлення. Своє рішення місцевий суд обґрунтував

тим, що останній (Зварич) надавав безоплатну правову допомогу громадянам, а

також оскаржив постанову про його звільнення з посади судді Львівського

апеляційного адміністративного суду, тобто вчиняє дії, спрямовані

на відновлення на роботі», — сказано в повідомленні прес-служби.

Апеляційний суд не погодився з таким рішенням. На думку

цих суддів, спроби Зварича відновитися на посаді судді не підтверджують

його сумлінне ставлення до праці.

За таких обставин колегія суддів Тернопільського

апеляційного суду дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід

задовольнити, а постанову Галицького районного суду Львова про

умовно-дострокове звільнення Зварича скасувати.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Зварич намагається через суд поновитися на посаді.