Іванющенко Юрій: «Сірий кардинал» часів Януковича – «Темна конячка» Порошенко. ЧАСТИНА 2

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Юрій Іванющенко: «Сірий кардинал» часів Януковича – «Темна конячка» Порошенко. ЧАСТИНА 1

Юрій Іванющенко

Вже в 2013 році Юра Єнакіївський відправив двох синів на вільні хліба і залишив у себе на утриманні тільки дружину. Дохід від депутатської діяльності Юрія Володимировича склав близько 171 тис. грн., 4 млн 889 тис. грн. склали дивіденди. Вклад у банку у депутата зріс всього лише на 219 тис. грн.

Нерухомість і автопарк депутата залишилися колишніми, а от його дружина втратила квартиру і машину.

До речі, коли Іванющенко втік з України, у ЗМІ з’явилися фото незавершеного елітного особняка в київському передмісті Конча-Заспа. Житлова площа палацу — 10 000 кв. м; крім власне палацу в маєтку є окремий будинок для банкетів, окремо церква-картинна галерея, офісний центр, гаражі і лазня.

За однією з версій палац під кураторством Іванющенко будувався для Віктора Януковича, а коли той втік, Юра Енакивский прибрав до своїх рук, щоб добро не пропадало. За іншою версією – особняк спочатку належав Іванющенко. Але як би там не було, сьогодні будівництво на ділянці триває.

Юра прощай, Юра, прости

Навесні минулого року, завдяки бездіяльності Генпрокуратури Юрія Ивающенко вдалося уникнути кримінальної відповідальності. Так, не отримавши вироку українського суду, Європа змушена була зняти з нього санкції, а значить і розблокувати заарештовані рахунки.

Колишнього нардепа підозрювали у незаконному збагаченні на 72 млн швейцарських франків і організації заволодіння 170 мільйонів гривень державних коштів, отриманих Україною від продажу квот Японії на викиди парникових газів за Кіотським протоколом. 27 січня 2016 року Солом’янський райсуд Києва закрив цю справу.

Причиною закриття справи стала бездіяльність Генпрокуратури. «Сьогодні дізнався, що Верховний Суд без попередження прокуратури вирішив закрити всі справи щодо цієї особи. І це зроблено саме перед продовженням санкцій ЄС щодо заарештованих активів Януковича і компанії. У мене багато емоцій і не менше аргументів проти цього рішення. Але єдиний вихід — швидше змінити склад ВСУ», — з явно підробним подивом написав у соцмережах генпрокурор Юрій Луценко. Слова словами, а, як кажуть, віз і нині там.

Крім того, Іванющенко підозрювали в чорних справах під час Евромайдана. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не раз заявляв, що Юрій Володимирович організовував та фінансував «титушек», які викрадали, били і вбивали активістів Майдану. Але, як не парадоксально, українські суди Іванющенко виправдали.

Важливо відзначити, що в зливі кримінального провадження щодо Іванющенка винен не лише Юрій Віталійович, а всі генпрокурори Петра Порошенка – Ярема, Шокін, Луценко, доклалися до цієї справи. І тоді у SKELET-info виникає питання: навіщо? Справа в тому, що Іванющенко не тільки донині курирує багато сфери в Україні та володіє бізнесом, але і знає такі речі про Петра і його команді, які перед виборами краще не оголошувати. Саме тому справа Юри Єнакіївського і спустили на гальмах. Якби ГПУ, Нацполиция або СБУ хотіли заарештувати колишнього депутата, то у них було щонайменше два шансу. Юра Єнакіївський за 2015-2016 року двічі побував в Україні. Закривали очі на статус підозрюваного і в VIP-терміналі аеропорту «Бориспіль».

У Києві Іванющенко зустрічався з Григорієм Суркісом, своїм давнім партнером по бізнесу, а також з Борисом Ложкином — главою Адміністрації Президента.

Після чого у верхах стали активно саботувати справу Юри Єнакіївського. Тому можна припустити, що Іванющенко призначив Суркіса і Ложкіна своїми представниками в переговорах з Порошенком, і як бачимо, не прогадав.

Як тільки переговори закінчилися, погодьтеся, не випадково, що соратник Порошенка, нардеп від БПП Олег Недава несподівано почав, захищати Іванющенко прямо перед камерами.

«У 2104 році деякі люди внесли пана Іванющенка у санкційний список, — заявив Недава. — Пройшов деякий час і стало очевидно, що доказів його провини немає. Я заявляю, що буду виступати в багатьох Європейських інстанціях, Європейських судах і буду захищати себе і людей, з якими довгий час працював. Разом з тим, мені доведеться захищати Іванющенка».

До речі, коли в 2014-му Іванющенко намагався позбавитися від санкцій ЄС, перший заступник генпрокурора України Микола Герасимюк надав йому, що той чистий перед законом в Україні, щоб Іванющенко міг ним скористатися для виключення з чорного списку.

Несподівано, немов чорт з табакерки вискочив і лідер української партії «Братство» Дмитро Корчинський, і заявив, що Юрій Іванющенко в 2014 році нібито пропонував свою допомогу в боротьбі з прихильниками ДНР і ЛНР. Але дане твердження виглядає надто неправдоподібно.

«Можу сказати, що, наприклад, Юрій Іванющенко і його команда допомагали зривати в Єнакієвому сепаратистські прапори. Він тоді включився в роботу проти московських агентів. Його команда і він пропонували, що якщо їх представника призначити головою Луганської області, то вони ліквідують там сепаратизм, пооткручивают голови, повырезают всіх. Тоді це можна було зробити. На жаль, на це не пішли…», — заявив Корчинський.

В Європі на рахунках Іванющенко було заморожено 200 млн. дол., тому для того, щоб вибілити перед Європою репутацію Юри Єнакіївського і дістатися до цих грошей була кинута найважча політична артилерія і навіть особисті адвокати Пета Порошенко. Завдяки Петру Олексійовичу половина активів знову в розпорядженні Юри Єнакіївського, друга ж половина дісталася Гаранту за старання.

Окремо варто згадати і про бізнес-дружбу українського Президента і Іванющенко. Про це говорить і той факт, що кореш Юри Єнакіївського Олександр Писаренко працює в Національному агентстві з попередження корупції, і той факт, що сьогодні, коли на Іванющенко відкрито ряд кримінальних проваджень, а сам він перебуває у базі розшуку Нацполиции, його бізнес продовжує процвітати.

У 2015 році, коли Іванющенко вже був у бігах, спливла інформація, що його компанія заробляє на вивезенні вугілля з Донбасу. Так, в ЗМІ потрапив список компаній, яким Україна дозволила ввозити вугілля з непідконтрольних територій Донбасу, в ньому були компанії Олександра Януковича та Юрія Іванющенка.

У 2016 році Сергій Дядечко врятував банк «Союз» олігарха Іванющенко від ліквідації. Так, йому вдалося в суді домогтися визнання недійсним рішення Нацбанку про повторну ліквідації кредитної установи.

Суддя закрила очі на афери банку «Союз» і компанія «Ніко», яка проводила підозрілі фінансові операції через банк. Примітно, що відповідно до даних держреєстрів, володіє цією фірмою Дядечка Тамара Іванівна – мати скандального банкіра Сергія Дядечка і член наглядової ради банку «Союз». Незважаючи на те, що СБУ довела, що топ-менеджери фірми «Ніко» продають в Україну ліки, виготовлені в окупованій терористами Макіївці, а виручені гроші йдуть на рахунки структур, підконтрольних «ДНР», суд визнав ці докази недостатніми. У підсумку він вирішив зобов’язати Нацбанк відновити роботу «Союзу» в якості діючого банку, повернути його у всі інформаційні системи, до яких «Союз» був приєднаний.

Відзначимо, що Сергій Дядечко де-юре став власником 100% банку «Союз» лише в червні 2014-го, коли проти Іванющенко були відкриті перші справи. І зроблено це було для того, щоб люди Порошенко через суд не віджали фінустанова. До речі, в свій час через «Союз» були викачані мільярди вкладів і державного рефінансування з «Родовід Банку», але і це не стало підставою для закриття банку.

Так само в 2016-му році ЗМІ повідомили, що структури, близькі до Юрія Іванющенка, виявилися власниками понад 40% елітного торгово-офісного комплексу «Гулівер» Києва.

За даними SKELET-info, навіть сьогодні Міноборони України продовжує закуповувати продукти для армії в компанії Іванющенко. В 2017-2018 роках «Воєнторг» отримав замовлення Міноборони на 2,87 млрд грн. із загальної суми харчових підрядів армії в цей період 5,75 млрд грн. А 18 жовтня 2018 року за результатами тендерів відомство в черговий раз замовило у ТОВ «Воєнторг» продуктів на 107,64 млн грн. Примітно, що ціни, які пропонує компанія, явно завищені. Наприклад, оптова вартість картоплі у «Військторгу» для тоді була армії – 7,44 грн. за кг, роздрібна ціна в супермаркеті становила – 6,95 грн., буряк у «Військторгу» — 9 грн. за кг. в супермаркеті 6,36 грн. Крім того, конкуренти на тендері пропонували нижчі ціни, ніж у «Військторгу» на 30%, але Міноборони їх пропозиції відхилило.

У грудні 2018 року спливла інформація, що під Одесою продовжує орудувати угруповання Юри Єнакіївського, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації в Одесі і зміну керівництва МВС і прокуратури. Причина в тому, що бандити та правоохоронці не поділили місця міських забудов і ринок «7 км».

Також відомо, що подільники Юри Єнакіївського продовжують патрати бюджет Києва. Так, КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) Київської міської держадміністрації 26 листопада 2018 року за результатами тендеру замовило ЗАТ «Промзв’язок» обладнання на 100,67 млн грн. «Промзв’язок» належить ТОВ «Екіпаж», серед співвласників якого Ігор Піковський, який є бізнес-партнером Юрія Іванющенко по фірмі «Генотест».

У розпорядження журналістів SKELET-info потрапила ексклюзивна інформація. Так, нам стало відомо, що у 2016-2016 рр. структури близькі до Іванющенко перепродували українську військову техніку і озброєння бойовиків «ДНР». Крім того, є факти їх причетності до вивезення на початку 2015 року кинутого українського озброєння з Дебальцевського котла з метою подальшого перепродажу.

Як бачимо, незважаючи на нібито опальное положення Юрій Іванющенко відчуває себе просто чудово. Його легальний і нелегальний бізнес в Україні процвітає, а його доходи множаться. Сприяють цьому не тільки чиновники середньої ланки, але і міністри, прокурори, судді. Все це абсолютно не випадково, адже Юра Єнакіївський сьогодні є одним з головних спонсорів президентської компанії Петра Порошенка. Тому не варто дивуватися, якщо вже навесні цього року за схемою Януковича він спливе в Раді чи в якомусь міністерстві.

Валерія Романова, для

Іванющенко Юрій: «Сірий кардинал» часів Януковича – «Темна конячка» Порошенко. ЧАСТИНА 2 оновлено: Січень 31, 2019 автором: creator