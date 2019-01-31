Росіян налякали згортання кредитного міхура

Світовий банк стурбований дворазовим зростанням закредитованості росіян і передбачає виникнення фінансового міхура. В Росії дійсно спостерігається дивна ситуація: росіяни активно нарощують споживання, хоча реальні доходи продовжують падати. Такі диспропорції, як правило, до добра не доводять. Наскільки небезпечна ситуація склалася на ринку кредитування?

Росіяни беруть кредити рекордними темпами, що викликає стурбованість у Світового банку. Так, у грудні 2018 року закредитованість населення країни досягла 210 млрд євро, що в два рази більше грудня 2013 року. Зростання інфляції і підвищення ставки ПДВ може призвести до виникнення фінансового міхура, лякають західні експерти Le Figaro. Росіяни, не справляючись з кредитної навантаженням, почнуть брати нові кредити, щоб виплатити старі, а із зростанням процентних ставок це стане ще більш невигідно. Все це в підсумку може призвести до ще більшого уповільнення російської економіки.

В останні роки в Росії дійсно спостерігається бум кредитування, особливо іпотечного. Всього за минулий рік було видано кредитів на 18% більше, ніж у 2017 році: 37,41 млн нових кредитів на 8,61 трлн рублів, вважало Об’єднане кредитне бюро. При цьому обсяг кредитування виріс на 46%.

Зокрема, на 40% зросла кількість виданих нових кредитних карт, на 35% – іпотечних кредитів, на 19% – кредитів готівкою, на 12% – автокредитів. Причому обсяги видачі іпотеки зросли в півтора рази – до 3 млн рублів, за даними федерального житлового оператора Будинок.РФ. Що не дивно: середня ставка по іпотеці вперше за всю історію опустилася нижче 10% за підсумками року, склавши приблизно 9,6%.

Власне, росіяни активно брали кредити в минулому році якраз на тлі зниження ставок. Кредитні гроші стали більш доступними з-за пом’якшення монетарної політики Центробанку. Свою роль зіграло і поліпшення економічної ситуації.

Між тим у Росії спостерігається дивна ситуація – кредитний бум на тлі падіння доходів. Реальні доходи росіян знизилися більш ніж на 11% за останні 5 років, що змінило фінансова поведінка росіян – тепер вони зберігають менше 5% свого доходу, це найнижчий показник з 2002 року, зазначає керуючий партнер експертної групи Veta Ілля Жарський. Однак співгромадяни продовжують нарощувати споживання – оборот роздрібної торгівлі зріс за рік на 2,6%, і велику роль у цьому відіграє споживче кредитування, додає він.

Зростання споживчого попиту на кредити має спотворену природу – населення бере кредити для підтримки свого необхідного рівня витрат в умовах спаду добробуту, для отримання життєво необхідних благ у вигляді, наприклад, житла, вважає головний аналітик «БКС Прем’єр» Антон Покатович. «Це підтверджується спадом споживчих настроїв – люди беруть іпотеку зараз, так як потім ситуація з доходами може стати ще гірше, а кредити – дорожче», – пояснює він.

Невже в Росії дійсно кредитна бульбашка надувається, схлопування якого загрожує фінансовій стабільності країни?

«Ймовірно, багато позичальників перекредитовуються, закриваючи один кредит за допомогою іншого, і це дуже ризикована поведінка. Але до створення і схлопування міхура ще дуже далеко, фактично зараз немає ознак формування міхура на ринку банківських споживчих кредитів або мікропозик», – вважає Жарський.

Борги за кредитами в населення зростають: за рік вони збільшилися на 20% – до 15,9 трлн рублів. Однак обсяги вкладів населення, як і раніше, перевищують обсяги заборгованості фізосіб майже в два рази, в той час як у розвинених економіках вони знаходяться приблизно в пропорціях один до одного, каже Анастасія Соснова з ІК «Фрідом Фінанс». І один з головних індикаторів схлопування кредитного міхура – рівень простроченої заборгованості населення за кредитами – теж не викликає занепокоєння. На початок грудня 2018 року частка прострочення становила всього 5,5% (у сегменті іпотеки і зовсім 2%), тоді як в 2015 році була 7-8%. Тому чекати незабаром схлопування кредитного міхура, мабуть, не варто. І Центробанк з цього приводу поки спокійний, так як критичної активізації ризиків в споживчому кредитуванні поки немає.

Проте на горизонті двох–трьох років, якщо росіяни продовжать жити в борг при негативній динаміці реальних доходів, ситуація може вийти з-під контролю.

Передумови для згортання кредитного міхура в явній диспропорції: темпи кредитної експансії перевищують темпи зростання доходів населення більш ніж у шість разів, попереджає Покатович. Якщо борги населення за кредитами зростають на 20%, то грошові доходи населення – менш ніж на 4% за підсумками минулого року.

Тому російський регулятор вже вживає превентивні заходи. Це і збільшення коефіцієнтів ризику за незабезпеченими кредитами, та обмеження рівнів ставок по мікропозик (з 28 січня 2019 року до рівня 1,5% в день), і розгляд можливостей надання «кредитних канікул» для іпотечних позичальників, які потрапили в складну життєву ситуацію.

Швидше за все, кредитний бум піде на помірний спад в цьому році, так як від ЦБ чекають подальшого підвищення ставок, що змушує банки реагувати підвищенням відсотків за кредитами. Нещодавно найбільші гравці ринку вже заявили про підвищення іпотечних ставок.

«У таких умовах населення буде використати ресурси з крайньою обережністю, ймовірно, найбільш серйозні придбання, наприклад, у вигляді житла. Тому хоча темп зростання іпотечного портфеля і сповільниться цього року, проте залишиться на рівнях, за нашими оцінками, близьких до 13-16%», – вважає головний аналітик «БКС Прем’єр».

В кінці минулого і початку цього року банки підвищили ставки приблизно на 1%, зазначив нещодавно виконавчий директор, головний аналітик Ощадбанку Михайло Матвієнков. Так, у Ощад базова ставка по кредитах на новобудови зросла до 10,5%, на готове житло – до 10,7%. Це призведе до зниження попиту на іпотеку приблизно на 20%, що стане помітно з початку весни, вважає він.

Національне бюро кредитних історій порахувало, скільки росіяни повинні заробляти, щоб могли обслуговувати іпотечний кредит. У середньому дохід сім’ї повинен становити 70,3 тис. рублів. Прийнятним для позичальника є варіант, коли щомісячні платежі не перевищують 1/3 від щомісячного доходу. Для Москви і Московської області рекомендований сімейний дохід найвищий – 135,9 і 101,4 тис. рублів. На другому місці Ямало-Ненецький АТ (86,7 тис. рублів), далі йдуть Санкт-Петербург (81,3 тис. рублів) і Ленінградська область (76,1 тис. рублів).

«Виходом падіння доходів на тлі зростання кредитування може стати зростання продуктивності праці, для чого потрібні державні субсидії на створення високопродуктивних робочих місць, мотивація компаній на створення цих місць і мотивація співробітників. Це тривалий еволюційний процес, який зараз йде повільно, але його можна було б прискорити, вклавши гроші резервних фондів. На жаль, низький темп зростання ВВП на 1-1,5% на рік не дає уряду сміливості проводити експерименти з реформами», – міркує Жарський.

Однак резервні фонди, що формуються за рахунок надприбутків від нафти і газу, накопичуються на випадок падіння цін на нафту. Це зовнішній фактор, на який Росія може впливати лише опосередковано (у рамках угоди ОПЕК+). Без такої подушки безпеки буде дуже складно пережити черговий нафтовий криза (а він неминучий, питання лише коли).