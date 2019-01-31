На Корсиці який розстріляв людей чоловік покінчив з собою

Причиною стала суперечка з сусідами



Стрілець, який убив одну людину і поранив п’ятьох на французькому острові Корсика, покінчив життя самогубством.

«Він покінчив життя самогубством», – сказав міністр Національним зборам у Парижі.

Влади виключили тероризм і заявили, що причиною стала суперечка з сусідами з приводу собаки стрілка, укусившей одного з сусідів.

У середу на Корсиці в місті Бастія невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожих. Стрільцем виявився шістдесятирічний Джозеф Орсона, у якого були дві судимості за збройні злочину. Після перестрілки, в результаті якої були поранені шестеро людей, один з яких пізніше помер чоловік забарикадувався у своїй квартирі, де і покінчив життя самогубством.