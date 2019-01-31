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Європарламент підтримав самопроголошеного президента Венесуели

31.01.2019

Европарламент поддержал самопровозглашенного президента ВенесуэлыЛідер опозиції подякував за підтримку.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, проголосив себе тимчасовим президентом країни, повідомив, що голова Європарламенту Антоніо Таяні висловив підтримку Національної асамблеї Венесуели. Про це Гуайдо написав у середу, 30 січня, у Twitter.

“Я поговорив з Антоніо Таяні, головою Європейського парламенту, він утвердив свою підтримку Національної асамблеї як єдиного законно обраному органу (влади) у Венесуелі. Я дякую за вашу підтримку в ім’я всіх венесуельців”, − написав лідер венесуельської опозиції.

Раніше ЗМІ повідомили, що 31 січня Європарламент схвалить резолюцію про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

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