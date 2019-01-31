Генерал СБУ Климчук фігурував у справі про вимагання

Журналісти вивчили історію обшуків Служби безпеки в українських IT-компаніях за останні роки, а також провели розслідування діяльності начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ генерала Олександра Климчука. 36-річний генерал-майор кілька років тому був фігурантом справи про вимагання грошей у підприємця, йдеться у розслідуванні програми Bihus.Info.
- Олександр Климчук
Зараз представники ІТ-бізнесу звинувачують цей відділ Служби
безпеки в тиску через обшуки, вилучення техніки і безпідставні
кримінальні провадження
Більшість гучних обшуків останніх років в українських
IT-компаніях не завершилися звинувачувальними вироками в суді. А відповідає в
СБУ за IT-напрям генерал Клімчук під час служби в Дніпропетровській
області був замішаний в історії з вимаганням $10 тисяч за закриття кримінальної
справи. Також він зумів побудувати заміський будинок, який після перекладу у Київ
продає за $128 тисяч.
Нещодавно SKELET-info повідомляв, що дружина першого заступника Головного слідчого управління Служби безпеки України Олександра Кравченка є власником (абсолютним чи частковим) фірм, які контрабандою постачають фармацевтичні препарати в Придністровську молдавську республіку.
Крім того колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки
СБУ Сергія Семочко підозрюють у причетності до припинення
закупівлі життєво важливих ліків для діалізу.