Генерал СБУ Климчук фігурував у справі про вимагання

Журналісти вивчили історію обшуків Служби безпеки в українських IT-компаніях за останні роки, а також провели розслідування діяльності начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ генерала Олександра Климчука. 36-річний генерал-майор кілька років тому був фігурантом справи про вимагання грошей у підприємця, йдеться у розслідуванні програми Bihus.Info.

Олександр Климчук

Олександр Климчук

Зараз представники ІТ-бізнесу звинувачують цей відділ Служби

безпеки в тиску через обшуки, вилучення техніки і безпідставні

кримінальні провадження

Більшість гучних обшуків останніх років в українських

IT-компаніях не завершилися звинувачувальними вироками в суді. А відповідає в

СБУ за IT-напрям генерал Клімчук під час служби в Дніпропетровській

області був замішаний в історії з вимаганням $10 тисяч за закриття кримінальної

справи. Також він зумів побудувати заміський будинок, який після перекладу у Київ

продає за $128 тисяч.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що дружина першого заступника Головного слідчого управління Служби безпеки України Олександра Кравченка є власником (абсолютним чи частковим) фірм, які контрабандою постачають фармацевтичні препарати в Придністровську молдавську республіку.

Крім того колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки

СБУ Сергія Семочко підозрюють у причетності до припинення

закупівлі життєво важливих ліків для діалізу.