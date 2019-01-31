Зворушливий спогад про моє благородній спасителя.

Талановитий професор LETI, Лев Данилов.

Матеріал Глави 1.1. був не ахти який інженерної важливості, але в кандидатській дисертації бачився єретичним своїм замахом на непорушність усталених теоретичних основ електротехніки. Тому доброзичливо до мене ставився, трудяга і досвідчений інтриган дисертаційних справ, Секретар Вченої ради, на якій я збирався захищатися, наполегливо рекомендував мені щоб уникнути всіляких неприємностей і інфаркту не дражнити гусейі викинути до чортової матері не тільки цю Главу 1.1, але, по можливості, не включати теорему навіть в додаток. Тим більше, що для захисту і так матеріалу з лишком вистачало.

Але я був молодий, і естетичні уявлення, замішані на честолюбстві, ніяк не дозволяли здатися – викинути Голову, оскільки бачив, що таке вилучення порушить стрункість матеріалу, так і знизить коректність аналізу. Мені по молодості здавалося: погоджуся – перестану себе поважати.

Дисертація готова, але за наявності Глави 1.1 мене кілька місяців поспіль не ставлять в чергу на захист: Рада приймає тільки свідомо прохідні роботи. Я – ні в яку! Нарешті після довгих сперечань Секретар з жалю до мене виставив ультиматум: дисертація буде прийнята до захисту з Главою лише за умови, що я знайду авторитетного опонента, який дасть на теорему безумовно позитивний відгук.

Про це Петро Новыш «Проза наукового співробітництва»

www.proza.ru/2014/01/24/1474

До цього матеріал дисертації випробовувався лише на рівні опису кількох десятків винаходів, а також ряду журнальних статей і нечисленних виступів на конференціях, особливо, пам’ятається, присвячених чомусь Дню радіо.

Я виступав на секціях бурхливо розвивається электропреобразовательной техніки. У зв’язку з винаходом потужних напівпровідникових ключів у цього напряму було безліч молодих гнучких несталих гілок. Зміна на порядок струму, напруги, шпаруватості імпульсів або частоти їх прямування повністю змінювало структуру перетворювальних пристроїв і, відповідно, характер технічних проблем.

Часто-густо на конференції не було фахівців, які могли б компетентно прокоментувати виступ колеги. Знизували плечима. Вірили на слово. Моїм виступам зазвичай передував пасаж ведучого, на кшталт: «…а ось ще про не менш своєрідному напрямку … повідомить нам молодий спеціаліст…». Радий був, якщо зав’язувалася дискусія, але частіше чув лише формальні зауваження колег…

На Раді мені дали перелік номенклатурних наукових авторитетів, яким був сенс показати матеріал. Для цього я надрукував рукопис у п’яти примірниках і потім її нав’язував кілька місяців не менш ніж двадцяти персон із зазначеного списку номенклатури на предмет можливого відкликання на теорему.

І тут я пізнав невідому для мене сторону околонаучности: ці, в основному літні люди, безумовно, були фахівцями у своїй галузі, задерганными інтелектуалами з розумними втомленими очима старої добропорядної собаки і, зрозуміло, різко відрізнялися від масово наплодившихся до того часу ображених Богом мухомороподобных партийствующих начальників. Своїм виглядом ці інтелектуали демонстрували готовність до нормованого кванту самопожертви незнайомого молодого фахівця. Але, видно, життя їх поставила раком. Всі вони, як один, з тугою дивилися на принесений мною матеріал, причому, незбагненне для мене, їх зовсім не цікавила його суть, і жваво допитувалися тільки одного – від кого я, відверто натякаючи про своє бажання надалі мати від цього ім’ярека –дивіденди. Коли вони усвідомлювали, що я зовсім навіть ні від кого, а просто сам написав дисертацію «в процесі планових робіт на державних підприємствах», хоча і маю формально наукового керівника, їм ставало зовсім нудно, але, очевидно з боязні завдати шкоди своєму номенклатурному іміджу, все ж брали матеріал на перегляд. Узагальнене статистичне розподіл резюме цих фахівців на матеріал Глави зведено в таблицю:

<tbody>

</tbody>

Не компетентний у цих питаннях

25%

Не буду втручатися у твої справи

25%

Положення вірно і широко відомо

25%

Положення не вірно: нісенітниця собача

25%

Жоден з них толком не розібрався по суті пропозиції, не зробив ні одного компетентного зауваження і вже, тим більше, не дав бажаного висновку про те, що Положення справедливе і володіє новизною.

З цими сумними результатами, але ще не до кінця зломлений я приповз до Секретаря. Буркнув щось в тому дусі, що не бачив хлестче мене дуболомов, він ультимативно мені дав останній шанс: на кафедру Теоретичних основ електротехніки LETI з довгої відрядження повернувся молодий професор Лев Данилов. Він фахівець з нелінійним ланцюгах, і його висновок поставить остаточну крапку на моєму впертості.

Тут я усвідомив, що це той самий Данилов, який також як і я колись працював у ВНИИМР і навіть, може бути, ми працювали там колись одночасно. Навіть знайшов фотографію 13х18, де ми з ним майже одного віку, на суботнику, в однакових кедах тягнемо удвох, навантажені грунтом носилки. Взагалі-то я з ним знайомий не був і, можливо, ніколи навіть не розмовляв, але чув про нього таку легенду.

Одного разу в лабораторію, де він працював прийшло Високе Начальство. Все, природно, розсілися за робочі столи і стали енергійно демонструвати старанність. А Данилов як ходив, так і продовжував задумливо ходити поміж столами. Начальство висловив йому своє невдоволення: мовляв, всі працюють, а Ви тут прохаживаетесь! Він відповів, що думає. Тоді Начальство йому заявило, що якщо і далі замість роботи він буде думати, його просто звільнять. Цікаво відзначити, що саме в ті часи він розробляв новий вид математики, програми якої дозволили істотно розширити уявлення вчених про низку законів теоретичної електротехніки. Але Наші його все-таки чомусь тоді не дістали, а він «з корисливих мотивів» сам перейшов у ЛЕТІ, де дуже швидко захистив послідовно кандидатську, а потім і докторську дисертації і став наймолодшим доктором наук…

І ось я на кафедрі Теоретичних основ електротехніки в ЛЕТІ. Здивувало, що Данилов призначив побачення з точністю до однієї хвилини, а не як інші – плюс-мінус півдня. Але я приперся, як водиться, на годину раніше. Звернув увагу, що поштові письмові ящики на кафедрі напівпорожні, і лише один переповнений і завалений поверху – професора Данилова. Майже все, що можна було розрізнити – англійською. Співробітники не без гордості пояснили, що це в порядку речей: Данилов – фахівець світового рівня. Мене це шокувало: отримання навіть одного листа з-за бугра здавалося тоді лихом, яке може стати причиною відстороненням від Допуску. Тим більше, що посада професора в такому інституті передбачала обов’язковий звіт по кожному контакту з Заходом. Мені досі не зрозуміло, як він, чисто технічно, міг осилити таку масу виправдувальних паперів. ..

Але ось прийшов професор Данилов. Дивно ввічливий і м’який. Відчувши слабину, я тут же, заїкаючись, почав благати забрати Главу на перегляд. Але, на мій жах, він досить рішуче відкинув це, хоча і погодився тут же при мені переглянути матеріал. Я був переконаний в сумному результаті: сиджу поруч, як розумна Маша, і спостерігаю. За десять років, як я його не бачив, він змужнів. Очі мудреця, і в процесі читання на його обличчі я не зміг виявити ні тіні емоцій – нульова лабільність. Він читав близько десяти хвилин. Після цього хвилини дві-три думав, а потім випалив мені резюме, що мовляв – все вірно, для нього такий підхід нів і навіть цікавий. Я не вірив своїм вухам і не зміг стримати сльози, хоча все ще сумнівався – чи все він взяв до уваги. Але в подальшій бесіді тут же переконався – ще як усік на всі 100%, в підтвердження чого він видав мені кілька найцінніших рекомендацій щодо подачі матеріалу і термінології.

І тут я, весь у соплях, п’яний від щастя, зовсім знахабнівши, запитав його, по-перше – не підкаже він форму дедуктивного обґрунтування сформульованої Теореми і, по-друге (милувати так милувати!)– не погодиться бути офіційним опонентом на захисті дисертації. Тоді він, трохи подумавши, взяв клаптик паперу (який я досі зберігаю як святу реліквію) і тут же накидав форму коректного підходу до загальноприйнятих категоріях. Боже, як я шкодував, що не прихопив з собою кишенькового магнітофона, щоб не пропустити якогось штриха його суджень. Вразила абсолютно надзвичайна сила думки, лаконізм і точність викладу, та ще з гранично ввічливим адаптацією до моєї термінології. А можливість свого опонування він зумовив двома обставинами. Якими ж? – не терпілося мені. Я на все згоден!

І тут він відповів царським шиком: перше – розглянутий матеріал повинен бути присутнім в дисертації і, друге – його результати повинні бути практично використані в ній при аналізі схемних рішень. О, Боже!!! Адже саме це повністю збігалося з моєї ideefixe, діаметрально суперечить прагматизму носіїв здорового глузду…

Вся наша бесіда зайняла, напевно, півгодини, і ці півгодини були чи не самими щасливими і змістовними в моєму житті…

І ось, повністю погодившись з іншими рекомендаціями Ради, я форсовано підправив і стиснув дисертацію до нормованих півтораста сторінок, надрукував її і пройшов купу злощасних бюрократичних тернів оформлення.

По мірі підготовки до захисту доброзичливці попереджали мене про небезпечне, незвично жорсткому стилі опонування Данилова: навіть в оптимістичному випадку спочатку він жорстоко валяв в багнюці, але потім сам же відмивав, зривав старі одягу, одягав нові і, нарешті, виводив на нову широку, але лише йому відому дорогу, благословляючи на подальші дерзання. Інтелектуали натовпом ходили на його опонування дисертацій, як на вишукане театральне дійство.

І ось приніс я вже завершену дисертацію на відгук до Данилову – тепер уже моєму першому офіційному опоненту. На відміну від інших, він і цього разу не взяв матеріал з собою, а тут же при мені протягом години перегорнув і відразу ж написав відгук. Обсяг його був порівняно невеликий, але, як виявилося, у ньому містилися за значимістю більш важливі зауваження, ніж в інших, близько двадцяти, офіційних відгуках. На мій подив, відгук був написаний надзвичайно образно, дещо грайливо і містив досить глибокі зауваження, також і по розділам, ніяк не пов’язаним з Теоремою. Незбагненно – як йому вдалося помітити ряд неузгодженостей у висновку сложнущих, на мій погляд, абсолютно нечитабельних аналітичних виразів. Всі зауваження були зроблені в дуже ввічливою, доброзичливою формі. І знову я був вражений його унікальними хистом і тактом, ніяк не співмірними з навколишнього совковией щедрістю і благородством.

В третій раз я побачив Данилова вже на захисті. Після мого основного виступу Голова -жінка з ввічливою безрозмірною китайської посмішкою мене поправила: в своїй доповіді, напевно, Ви обмовилися, – адже у Вашому випадку квазилинейность виконується лише в інтервалах між перемиканням вентилів. Припертий до стінки, я шукав максимально ввічливу відповідь, але нічого не придумав, крім хамськи-зухвалого:

-Ні це тривіально. Мова йде як раз про інтервалах, що містять ці перемикання.

-Як?.. Невже Ви не знаєте, що так не буває?

– У деяких параметричних колах – буває! І це доведено в Розділі 1.1.

-Ні, не буває!..

Після такої беззмістовно злий перепалки «буває – не буває», яка, як мені здалося, тривала, не менше хвилини, настало важке мовчання: дама, подібно витягнуті на берег рибалкою, що зірвалася з блешні щуки, судорожно хапала повітря ротом і виряченими почервонілими очима шукала підставив її Секретаря, а я, молячись за те, щоб не впасти в обморок, – Данилова.

В той момент, коли я побачив його у своїй звичайній буддійської непроникною заглибленості в себе, Секретар раптом проявився і досить голосно пробурчав: «Так – буває, буває!». – «Хто – перший опонент?!! – Зло рыкнула вона … Ах, Данилов!..» І, різко смягчившись: «Тоді поки продовжуйте!». Я прочумався, відповів на ряд вже явно не кровожерливих ординарних питань.

І ось дають слово першого опонента. Данилов, всупереч його традиції, – попервах не став нагнітати: самолюбство його було вже задоволено, навпаки – відразу ж став розгрібати, але виступ побудував своє, як завжди – з блискучим шиком. Сенс його в тому, що ось мовляв, дисертант по молодості і недосвідченості не може пояснити вельмишановному колезі-професора кілька простих речей, з яких стає зрозумілим, що він у своїй дисертації лише запропонував… і знову купа блискучих відточених пасажів, які дозволили всім більш-менш зрозуміти суть і зберегти обличчя у цієї, здавалося б, патової ситуації…

Далі мені все сподобалося: у публіки було на рідкість багато щирого інтересу до різних, в першу чергу інженерним, аспектів. Я був в ударі і отримав від захисту довгоочікуване справжнє задоволення. Захистився без чорних куль, хоча особисто не був знайомий ні з одним з членів Ради…

Подяки мої Данилов прийняв байдуже. Від банкету відмовився. Я мріяв поділитися з ним кількома новими своїми ідеями і, як мінімум, трохи поспілкуватися, але явно був йому не цікавий. Зараз – знаю: у нього було тоді всепоглинаюче хобі – рішення деяких завдань з фундаментальної математики цариці наук – теорії чисел. Він заощаджував час…

Помер Данилов передчасно, трагічно, не без опіків : його близькі вважають, – «номенклатура переламала йому хребет». У всі часи Геніальним людям рідко дають довго жити… Сумно!..

Детальніше див. мої Новыш Петро «Різнокольорові спогади»

www.proza.ru/2010/01/09/225