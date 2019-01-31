Куди котиться Росія…

…якщо у голови Державної Думи в голові каша.

На офіційному сайті ГД виступ В’ячеслава Володіна в ході Різдвяних парламентських зустрічей позначили як нову філософію спілкування з молоддю.

Якщо суть філософії спікера парламенту винесли в заголовок: “з молоддю не можна розмовляти зверху вниз, а тільки на рівних”, то даний теза старий як світ.

А, може, ця думки голови оригінальна: “Доля Росії, її місце в світі, а значить, і майбутнє, завтра будуть залежати від тих, хто сьогодні закінчує школи і вузи, освоює ази виробництва і управління”?

Завершує виступ Володін таким перлом:

“Наше завдання, колеги, бачу, з одного боку, в створенні умов для вільної самореалізації молодих. З іншого, передати молоді те, що наші діди і прадіди передавали з покоління в покоління і дбайливо зберігали – любов до Батьківщини. Готовність захищати і робити все для її розвитку”.

Думка з вигляду правильна, а по суті — каша, не має ніякого відношення до філософії, що припускає “всеосяжне раціональне осмислення світу і буття людини в ньому”.

У спікера якесь обрывочное, фрагментарне “осмислення світу і буття людини в ньому”, яке виникло логічного парадоксу, пов’язаного з зневагою до історичного базису.

Звідки це зневага?

Від дірок в історичній освіті, що йдуть від недосконалості і, як наслідок, тенденційності сучасної історичної дисципліни? Або від елементарної історичної ортодоксії, яку досі вбивають у голови підростаючого покоління в школах і вузах?

Залишимо осторонь діагноз, а розберемося з кашею.

Чому і за що діди і прадіди любили Батьківщину? Адже не на порожньому ж місці вона виникала у дідів і прадідів? Щось будило і виховувало це високе почуття в душах наших предків. Про це у спікера ні слова. А це і є той самий наріжний камінчик, на якому тримається вся конструкція “любов до Батьківщини”.

І цей наріжний камінчик — історія. Історія народу. Історія землі, на якій живе народ. А вона у росіян, государственнообразуещего народу Росії, сама, без найменшого перебільшення, древня і велична. Історія російських йде від найдавнішого народу землі ориан, далі — арії, руси, русичі… І в минулому, і вчора, і сьогодні на землі існують і є того неспростовні докази.

Повернемося, однак, до конструкції “любов до Батьківщини”. Якщо народу, людям відома власна справжня, неискаженная і не перекручена історія Батьківщини, то у них з’являється відчутний об’єкт любові. А те, що людина любить, він усіма наявними силами і можливостями захищає. Захищає, як ми іноді говоримо, до останнього подиху, до останньої краплі крові. Так і створюється природна стійка конструкція і наповнена віковічним досвідом предків філософія.

А варто з цієї конструкції прибрати, вичленувати всього лише один елемент — історичну правду, і міцна стійка конструкція перетворюється на кашу.