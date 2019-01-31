Трамп послав американських розвідників “в школу”

Трамп звинуватив спецслужби в наївності.



Президент США Дональд Трамп звинуватив спецслужби країни в наївності та безпечності щодо загрози з боку Ірану. “Представники спецслужб здаються вкрай пасивними і наївними, коли справа стосується іранських загроз. Вони помиляються!” – написав він у своєму Twitter у середу, 30 січня.

“Вони відчувають ракети (минулого тижня) і розгулюють по краю прірви. Єдине, що їх стримує – це їх разрушающаяся економіка”, – написав Трамп, пославши представників американської розвідки “назад до школи”.

Трамп, по всій видимості, відреагував на слова директора Національної розвідки Дена Коатса, заявив у вівторок, що розвідка “не вірить”, що Іран як і раніше працює над військовою ядерною програмою.

На початку травня 2018 року Трамп оголосив, що його країна виходить зі Спільного всеосяжного плану дій (ВДП), укладеного між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном низки кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Потім Вашингтон розширив санкції проти Ірану і зажадав від держав-союзників припинити купувати у нього нафту під загрозою санкцій для компаній-закупівельників.

Іран у відповідь поскаржився в Міжнародний суд ООН, а також оголосив, що якщо експорт іранської нафти буде заблоковано, то він перекриє поставки нафти на міжнародний ринок через Ормузьку протоку. Через нього йде близько 20 відсотків усього світового експорту нафти.