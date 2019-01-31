Канада відкликала послів з Куби через невідому хворобу

Посли також вивезли свої родини.



Влади Канада прийняли рішення скоротити в два рази число співробітників посольства на Кубі. Про це йдеться в заяві канадського міністерства закордонних справ, опублікованого в середу, 30 січня. Причиною вказана “турбота про здоров’я і безпеки працівників посольства.

Відзначається, що за останні два роки 14 співробітників посольства і членів їх сімей зіткнулися з “дивними симптомами”: запаморочення, занепад сил, головні болі, проблеми із зором і слухом, втрата рівноваги, нудота і ослаблення концентрації. У заяві МЗС йдеться, що причини захворювання “на даний момент не виявлено”.

“Канада збереже своє посольство в Гавані на чолі з послом. Канадцям на Кубі буде доступно повне консульське обслуговування. Проте деякі інші програми можуть бути скоректовані”, – йдеться в заяві.