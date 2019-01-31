Керівництво «Укренерго» отримало десятки мільйонів гривень премії

Вище керівництво «Укренерго» нарахувало собі премій на десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє видання 368.media з посиланням на лист обычнх працівники держкомпанії.
«У грудні святкували День енергетика. В цей раз премія
була на 200% нижче, ніж у попередні та становила близько 3-5 тисяч гривень», –
відзначили співробітники «Укренерго».
Однак зниження премії не торкнулося, за їх словами, топ-менеджерів
держкорпорації, які отримали тринадцяту зарплату як премію. Так, в. о.
директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук в січні отримав 611 тисяч
гривень, а в грудні – 511 тисяч гривень. Всього за минулий рік Ковальчук нарахував
собі 7,27 млн грн зарплати.
Його заступники, за даними працівників «Укренерго», також
отримав по мільйону:
– заступник директора з інвестицій Володимир Кудрицкий – 968,93
тис. гривень;
– заступник директора з розвитку ринку і IT Андрій Немирівський –
981,67 тис. гривень;
– директор з управління мережами поставок Марина Безрукова –
699,95 тис. гривень;
– заступник директора по оперативному управлінню Віталій Зайченко –
643,66 тис. гривень;
– заступник директора з комунікацій Михайло Бно-Айріян – 612,84
тис. гривень;
– операційний директор Олексій Брехт – 499,2 тис. гривень.
Значні суми у вигляді надбавки до зарплати були нараховані
і іншим топ-менеджерам «Укренерго»:
– директор фінансовий Сергій Єрмак – 893,18 тис. гривень;
– директор з управління персоналом Світлана Ніколенко – 715
тис. гривень;
– директор з капбудівництва Мороженко Олександр – 636,79
тис. гривень;
– директор юридичного забезпечення Максим Юрков – 575
тис. гривень;
– директор департаменту економічної безпеки Сергій
Тоцький – 518 тис. гривень.
«Єдиний, хто не вказав премію, а, можливо, і не
отримав її – директор з ремонту та обслуговування Петро Шеберстов, а головний
інженер Микола Бєлкін задекларував лише 198 тис. гривень зарплати за
грудень. Також директор по IT Сергій Галаган отримав всього 135 тис. гривень», –
зазначає ЗМІ.
За понад півмільйона гривень також видали і технічним
директорам енергомереж:
– Північна ЕС Василь Макаров – 642,15 тис. гривень;
– Центральна ЕС Олександр Коломієць – 636,15 тис. гривень;
– Південна ЕС Леонід Краснянський – 589,96 тис. гривень;
– Західна ЕС Петро Чорнописький – 581,52 тис. гривень;
– Дніпровська ЕС Сергій Бубликів – 521 тис. гривень;
– Південно-Західна ЕС Ростислав Михайлюк – 490,53 тис. гривень
«Також премії в розмірі від 15-0 до 320 тис. тис. гривень
отримали всі шість головний диспетчерів. Працівники підприємства обурені
подібним «бенкетом під час чуми» і звертають увагу на завищені оклади
правоохоронних органів», – додали журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердили річний оклад членів наглядової ради «Укренерго». А сам Ковальчук продовжує декларувати мільйонні доходи.