Керівництво «Укренерго» отримало десятки мільйонів гривень премії

Вище керівництво «Укренерго» нарахувало собі премій на десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє видання 368.media з посиланням на лист обычнх працівники держкомпанії.

«У грудні святкували День енергетика. В цей раз премія

була на 200% нижче, ніж у попередні та становила близько 3-5 тисяч гривень», –

відзначили співробітники «Укренерго».

Однак зниження премії не торкнулося, за їх словами, топ-менеджерів

держкорпорації, які отримали тринадцяту зарплату як премію. Так, в. о.

директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук в січні отримав 611 тисяч

гривень, а в грудні – 511 тисяч гривень. Всього за минулий рік Ковальчук нарахував

собі 7,27 млн грн зарплати.

Його заступники, за даними працівників «Укренерго», також

отримав по мільйону:

– заступник директора з інвестицій Володимир Кудрицкий – 968,93

тис. гривень;

– заступник директора з розвитку ринку і IT Андрій Немирівський –

981,67 тис. гривень;

– директор з управління мережами поставок Марина Безрукова –

699,95 тис. гривень;

– заступник директора по оперативному управлінню Віталій Зайченко –

643,66 тис. гривень;

– заступник директора з комунікацій Михайло Бно-Айріян – 612,84

тис. гривень;

– операційний директор Олексій Брехт – 499,2 тис. гривень.

Значні суми у вигляді надбавки до зарплати були нараховані

і іншим топ-менеджерам «Укренерго»:

– директор фінансовий Сергій Єрмак – 893,18 тис. гривень;

– директор з управління персоналом Світлана Ніколенко – 715

тис. гривень;

– директор з капбудівництва Мороженко Олександр – 636,79

тис. гривень;

– директор юридичного забезпечення Максим Юрков – 575

тис. гривень;

– директор департаменту економічної безпеки Сергій

Тоцький – 518 тис. гривень.

«Єдиний, хто не вказав премію, а, можливо, і не

отримав її – директор з ремонту та обслуговування Петро Шеберстов, а головний

інженер Микола Бєлкін задекларував лише 198 тис. гривень зарплати за

грудень. Також директор по IT Сергій Галаган отримав всього 135 тис. гривень», –

зазначає ЗМІ.

За понад півмільйона гривень також видали і технічним

директорам енергомереж:

– Північна ЕС Василь Макаров – 642,15 тис. гривень;

– Центральна ЕС Олександр Коломієць – 636,15 тис. гривень;

– Південна ЕС Леонід Краснянський – 589,96 тис. гривень;

– Західна ЕС Петро Чорнописький – 581,52 тис. гривень;

– Дніпровська ЕС Сергій Бубликів – 521 тис. гривень;

– Південно-Західна ЕС Ростислав Михайлюк – 490,53 тис. гривень

«Також премії в розмірі від 15-0 до 320 тис. тис. гривень

отримали всі шість головний диспетчерів. Працівники підприємства обурені

подібним «бенкетом під час чуми» і звертають увагу на завищені оклади

правоохоронних органів», – додали журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердили річний оклад членів наглядової ради «Укренерго». А сам Ковальчук продовжує декларувати мільйонні доходи.