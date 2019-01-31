У російському розгінному блоці на космодромі Куру знайшли тріщину

Тріщину виявили в корпусі російського розгінного блоку «Фрегат», який готується до запуску з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Він повинен вивести на орбіту британські супутники системи OneWeb. Пуск заплановано на 20 лютого, але з-за дефекту може бути перенесений, передає в середу, 30 січня, з посиланням на джерела в галузі.

Мова йде про розрив шва трубопроводу подачі гелію в паливні баки. Газ використовується для витіснення палива при роботі двигунів. Відзначається, що ущелина могла виникнути при транспортуванні.

За словами одного з джерел, заварити тріщину можна на місці, тільки злив пальне. Але є ймовірність, що «Фрегат» доведеться везти назад у Росію. У зв’язку з цим запуск можуть відкласти аж до кінця року.

ТАСС додає, що до кінця тижня співробітники НВО Лавочкіна, яке займається виробництвом розгінних блоків, перевірять «Фрегат» і визначать необхідні роботи.

Старт ракети-носія «Союз» з британським супутником проекту високошвидкісного глобального інтернету OneWeb анонсувався в середині січня.