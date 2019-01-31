Викрадення України. Частина 1: «Під патронатом Петра Порошенка …»

Чому президент України — пособник Володимира Путіна.

«Томос-тур», зроблений Петром Порошенко в рамках його виборчої кампанії як кандидата в Президенти України на другий термін, по суті — димова завіса. Покликана приховати очевидне: не дивлячись на ура-патріотичну риторику і показну воцерквленность і побожність, Президент України є зрадником національних інтересів та державним злочинцем. Який СИСТЕМНО діє в інтересах ворога — злочинного угруповання Володимира Путіна і Російської Федерації як держави.

Покажемо це на конкретному прикладі в енергетиці (які можна множити і множити на прикладах ряду інших галузей економіки).

Сила держави — у його фінансах. Сила воюючої держави — мощі його економіки. Потужність економіки, фінанси держави — це, умовно кажучи, базис, фундамент. На якому ґрунтується надбудова — ідеологія держави, політика правлячого класу.

Тому позбавлення держави його фундаменту — державних фінансів, нанесення удару по економіці противника і є головною метою суперників у будь-якій війні. У той же час будь воюющее держава всіма силами і засобами захищає свою економіку і свої фінанси. Тому що гроші — це кров війни: немає грошей — немає закупівель зброї, боєприпасів і палива. І навпаки: в кого ресурсів більше, той і має більше шансів на перемогу.

Все просто. І ніяких винятків з правил Історія не знає.

Тепер — конкретний приклад.

На відео — осінь 2018 року. Президент України Петро Порошенко у вузькому колі вітає Ігоря Суркіса з 60-летем останнього.

За словами Порошенка, Суркіс-молодший дуже багато зробив для України. А ще він «вміє дружити».

Як ощеизвестно, брати Ігор і Григорій Суркіс є найближчими колегами і діловими партнерами ворога української державності Віктора Медведчука. Їх біографії і підривна діяльність, спрямована проти державності України — нерозривно пов’язані і є цілісними.

І брати Суркіси, Віктор Медведчук — соратники і партнери Петра Порошенка з сумної пам’яті СДПУ(о) — агентурної структурі, на рубежі 2000-х формально об’єднувала якийсь час громадян України, які діяли проти України на користь Російської Федерації і її спеслужб.

В цю ж структуру входив і генерал держбезпеки Євген Марчук — нинішній «парламентер» до «мінської групи» нібито від України. Той самий Марчук, який в останні роки існування СРСР очолював паскудное 5-е Управління КДБ УРСР по боротьбі з інакомисленням та дисидентами в Україні. Те саме 5-е Управління, яка фальсифікувала кримінальні справи стосовно Василя Стуса, Юрія Литвина та інших патритов України. Тих самих Стуса і Литвина, яких «захищав» «по лінії КДБ» в той час вже «заагентуренный» на кримінал адвокат Віктор Медведчук.

Ще раз: Петро Порошенко, кримінальні бізнесмени брати Ігор і Григорій Суркіс, кум Путіна Віктор Медведчук і генерал КДБ Євген Марчук — це одна команда (точніше — зграя), яка на рубежі століть складалася в одній політичній «надбудові» — СДПУ(о), сповідувала одні і ті ж цінності, які ніколи раніше не декларувала свою проукраїнську позицію і працювала на підрив державності України. При цьому за всіма членами цієї зграї ще з початку 90-х закріпилося «агентури КДБ».

І «раптом» сьогодні ця зграя вся опинилася у владі — формальних і неформальних її важелів.

Став президентом України Петро Порошенко, який не брав участі у подіях «революції гідності». Але прийшов до влади в результаті договорняка українських і російських олігархів — за допомогою масштабних маніпуляцій громадською думкою проросійськими телеканалами.

Бізнес-діяльність і антиукраїнська діяльність братів Суркіс не стала предметом розслідування СБУ, ГПУ і Нацполиции — брати надійно прикриті Петром Порошенком, а кишенькові «українські суди, як і раніше, виносять на користь братанов незаконні рішення.

Віктор Медведчук сьогодні в Україні якщо не перше, то й не друга особа. Тому що Гройсман і Парубій — персони для антуражу, а ось Медведчук у відносинах України з Росією замінює собою і МЗС, і весь Кабмін. При зрадництві сприяння СБУ отримав для себе такі преференції в бізнесі, яких не мав, навіть будучи главою Адміністрації Президента часів Леоніда Кучми, і вже тим більше — при Вікторі Януковичі. В поваленні якого підконтрольні Суркісам і ФСБ «бандитські спортсмени» брали саме гаряче участь — поряд з наївними патріотами із Західної України і «низів» «Свободи». Паралельно ті ж «спортсмени» використовувалися для провокацій і розпалювання ненависті між опонентами (подробиці в публікації «Титушки» тісно пов’язані з «Українським вибором» Медведчука і спецслужбами РФ).

Не залишився без роботи при президентові Порошенко і куратор всієї цієї кримінальної шобли ще з часів КДБ — генерал Євген Марчук: молодящегося старого вдячна бандво теж пристосувало до непильною посади «мінського парламентера». Формально статус — не бозна-який, зате дозволяє вийти із забуття і контролювати життєво важливі для України процеси. В чиїх інтересах? А в чиїх інтересах буде працювати генерал КДБ, особисто командував операцією з ліквідації в Україні архівів КДБ УРСР і вивезення найбільш цінною їх частини — агентурних справ «стукачів» — в Росію?

З ким сьогодні зустрічаються в Мінську сепаратисти з «днр» — «лнр»? По суті — з офіційними представниками спецслужб Кремля в Україні. Зрозуміло, що при таких розкладах ніяких зрушень з обміном полонених, ні з інших питань бути не може. Таким чином Москва і Путін перед Заходом імітують переговорний процес, вміло затягуючи час.

Таких випадковостей не буває — йдеться про планову акції по консолідації агентурного апарату російських спеслужб в Україні під егідою Президента України Петра Порошенка.

А тепер про активи.

Саме СДПУ(о) на рубежі 1990-х — 2000-х завела Україну цілу плеяду російських «бізнесменів», які є представниками т. зв. «пітерських» — злочинного співтовариства з Володимиром Путіним на чолі.

Саме тоді партнерами Ст. Медведчука і братів Суркіс стала так звана лужниковська ОЗУ». Агентурне злочинне співтовариство, що діє в інтересах ФСБ і ГРУ ГШ МО РФ, націлена на захоплення енергетичного сектору України. Саме за сприяння Медведчука і Суркісів «лужниковської» оволоділи низкою ключових, життєво важливих для енергосистеми держави обленерго і «осідлали» експорт виробленої в Україні електроенергії.

Лідером «лужниковських» є Олександр Бабаков, депутат Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму. Бабаков є співвласником 10 обленерго в Україні, його інтереси тут представляє компанія «VS energy».

Україна нічого, крім збитків, з цього не мала.

Зате головний куратор експансії «лужниковських» в Україні світився на прийомах навіть з бойовиками цієї агентурної ОЗУ:

Віктор Медведчук і «лужниковський» бандит Макс Скажений — Максим Курочкін. Правда, Курочкіна незабаром довелося пристрелити з причини неадекватної поведінки останнього: пристрасний героинщик, хлопець втратив почуття міри і став ходячим компроматом для своїх старших товаришів. Вони його, замовивши кілеру, і прикінчили в Києві, на порозі будівлі Шевченківського райсуду. Фото: Українська правда

Паралельно з масштабною скуповували за безцінь енергетичних активів України «лужниковська ОЗУ» повсюдно інсталювала в органах держвлади України своїх людей. Характерний приклад — Кирило Куликов: «лужниковська» «шістка».

Ставленики «лужниковських» в 2005 році виявилися і на високих посадах в МВС України, а пізніше — і у Верховній Раді України. Туди їх завів нинішній, нібито український, генпрокурор Юрій Луценко. Така співпраця з очевидною агентурою спецслужб РФ для Луценка навряд чи було помилкою: Юрій Луценко: маємо справу зі школою КДБ. Про що свідчить чи не вся «трудова» біографія Ю. Луценка, але особливо яскраво — його «генпрокурорський» період. Коли ГПУ нахабно розвалила ВСІ кримінальні справи стосовно яскравих представників російської «п’ятої колони» в Україні. Але цинічно «поховала» розслідування таких резонансних політичних вбивств, як вбивство В’ячеслава Чорновола, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та ряд інших.

… Здавалося б, після розстрілів на Майдані, після анексії Криму і вторгнення РФ на Донбас, після Іловайського котла і ДАПа російський бізнес, бізнес путінського оточення в Україні приречений як мінімум на «заморожування» з подальшою конфіскацією всіх активів на користь держави. І в першу чергу, російський бізнес, який проник у стратегічно важливі для оборони і самого існування держави активи.

Але цього не сталося.

З приходом до влади в Україні Петра Порошенка російський бізнес отримав в його особі надійний захист.

Це Захід вводив санкції проти дружків Путіна і держструктур РФ — Україна санкцій не вводила.

Більше того: під прикриттям адміністрації президента України та контрольованої Порошенко СБУ обмежене коло високопоставлених осіб щосили торгували з ОРДЛО. А продукція з окупованих територій поставлялася в Україну. Зате з України на окупированные землі БЕЗКОШТОВНО постачали газ і элетроэнергия, обігріваючи і висвітлюючи оздаваемые окупантами військові частини на захоплених територіях.

Останнє стало можливим з подачі НКРЭКП, повністю підконтрольній ставленикам Петра Порошенка.

Але не тільки Порошенко — від Росії роботу українського державного регулятора спостерігав і контролював «смотрящий» від «лужніковської ОЗУ». «Смотрящий», якого у квітні 2015 року (через рік після початку війни з РФ і після тисяч і тисяч вбитих Росією українців!) у НКРЭКП призначив Петро Порошенко — подробиці в публікації Порошенко призначив членом НКРЕ представника російського ОЗУ «лужниковської».

А в березні 2017 року — війна йде вже два роки! — підконтрольна Петру Порошенку АМКУ дозволив “лужніковської ОЗУ «купити 50% акцій «Чернівціобленерго».

А вже в квітні 2017 року VS Energy (ОЗУ «Лужниковська») за сприяння української влади збільшив частку в «Чернівціобленерго» до 69,9%.

При цьому ще в серпні 2016 року прем’єр-міністр Володимир Гройсман публічно обіцяв не допустити до приватизації «безгоспних» обленерго інвестрів країни-агресора.

Яке там «не допустити»! У січні 2018 року українська влада не тільки зняли претензії до VS Energy, але навіть почали фінансово підтримувати бізнес російської агентурної (ФСБ) «лужніковської ОЗУ» Михайла Воєводіна, Євгенія Гінера та Олександра Бабакова. Подробиці — в публікації Влада України пішла на співпрацю з «лужніковської» ОЗУ (Росія, ФСБ).

Ще раз підкреслимо, що діяльність ОЗГ «Лужниковської» замикається безпосередньо на Володимира Путіна і його найближче оточення.

Це на модернізацію армійських складів з боєприпасами у воюючої країни немає грошей — а ось на підтримку бізнесу «путінських» гроші знайшлися: Україна профінансує бізнес путінського олігарха, яке голосувало за анексію Криму.

Але безкарність «лужниковських» в Україні — це не тільки зрада, державна зрада Порошенко і Гройсмана. Це і «договорняки» ще одного вигодонабувача від розстрілу «Небесної сотні» — Арсена Авакова. Докладно про те, як Нацполиция «злила» раследование злочинів «лужніковської ОЗУ» в Україні — читайте в публікації «Справа обленерго»: «лужниковська» ОЗУ знайшла підхід до Авакову?

Це до питання про те, Хто в Україні головний «диверсант».

В той час, як «лужниковська ОЗУ» злилася в екстазі з правлячої сьогодні в Україні шоблой покидьків, сюди, не розібравшись у ситуації, приїхав рятуватися від режиму Путіна депутат Держдуми Дмитро Вороненков.

Але київські партнери «лужниковських» швидко підвели депутата-викривача під постріл кілера. Тим самим ліквідувавши особливо цінного свідка, дав слідству свідчення про планування Путіним і Ко захопленням Криму.

Подробиці цієї «підстави» з участю так званого генпрокурора України Юрія Луценка — у публікації Розстріл Вороненкова: безвідповідальність влади або зрада?

Але подумаєш, якийсь перебіжчик Вороненков! Набагато пізнавальними те, Як працює бізнес Віктора Медведчука в країні перемогла «революції гідності». При цьому діяльну «співпраця» Петра Порошенка з «лужніковської ОЗУ» і її «промуотерами» в Україні — лише один сегмент в зрадницької діяльності нинішнього президента України (але ми детально пройдемося по кожному).

І ось вчора Петро Порошенко — багаторічний друг, соратник, бізнес-партнер і спільник Медведчука і братів Суркіс, чуйно ставиться до запитів російської «лужніковської ОЗГ», заявив, що знову хоче стати президентом України.

Нам всім пропонують ще п’ять років годувати ось цих:

Сім’я Порошенка

Віктор Медведчук. Соратник Порошенка Медведчук вимагає від ЗМІ не називати його партнером Порошенка

Брати Ігор і Григорій Суркіс

Ірина і Юрій Луценко. До речі, нещодавно Луценко заявив, що не може посадити Медведчука, бо той юрист

Один з лідерів «Лужніковської ОЗУ» Олександр Бабабков і Володимир Путін

А адже розумні люди попереджали, і були праві:

(Продовження слідує).