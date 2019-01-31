Американця оштрафували на півмільйона за бійку з політиком

Сенатора побили у дворі його будинку.



56-річний Пол був побитий у листопаді 2017 року на подвір’ї свого будинку в місті Боулінг-Грін (штат Кентуккі) які проживають по сусідству Рене Бучером. Той напав на сенатора і зламав йому п’ять ребер, в результаті чого Пол потрапив в лікарню. Як повідомляли американські ЗМІ, причиною нападу став конфлікт на побутовому грунті.

Підлогу подав в суд на Бучера, зажадавши за нього компенсацію за фізичну і моральну шкоду. Як зазначає агентство, журі присяжних в Боулінг-Гріні у підсумку зобов’язало 60-річного Бучера виплатити сенаторові 575 тисяч доларів в якості компенсації, а також відшкодувати йому більше 7 тисяч доларів, витрачених на медичні витрати.

Сенатор при цьому в позові вимагав від свого сусіда суму у розмірі 1,5 мільйона доларів. Між тим Пол заявив, що задоволений рішенням присяжних і вважає, що воно “є чітким сигналом, що насильство не вихід”.

Адвокати відповідача у свою чергу заявили, що їх клієнт має намір оскаржити вердикт.

У 2018 році Бучер за вчинене ним напад був засуджений до одного місяця в’язниці і вже відсидів свій термін.

Прокуратура при цьому просила суд засудити його до двох років позбавлення волі.