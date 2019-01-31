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В Італії ув’язненим дозволили спілкуватися по Skype

31.01.2019

В Италии заключенным разрешили общаться по SkypeВони зможуть спілкуватися з родичами.

Італійські засуджені отримають право спілкуватися у відеочаті з родичами через Skype до шести разів на місяць. Про це повідомили в середу в Міністерстві юстиції Італії.

“Ув’язненим буде легше зв’язатися зі своїми дітьми, батьками або подружжям, в той час як трансфери, час очікування і зустрічей на місці будуть скорочені”, – йдеться в заяві.

Згідно із заявою, дзвінки будуть контролювати тюремні службовці. Вони будуть бачити ту ж картинку, що і ув’язнені, а тому, зафіксувавши неналежну поведінку, зможуть негайно зупинити спілкування.

Італійське міністерство заявило, що дзвінки через Skype будуть проходити ті ж перевірки безпеки, що і стандартні візити. Ув’язнені повинні будуть надати не тільки адресу користувачів, з якими вони хочуть зв’язатися, але і сертифікат, що підтверджує родинні зв’язки.

Сотні тюремних установ в США вже мають подібні програми видеовизитов.

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