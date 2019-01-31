Підрядники з оточення Януковича скоротили борг «Укртрансгазу»

Оператор газотранспортної системи компанія «Укртрансгаз»
має намір виплатити компаніям «Турботрейд» і «Турболінкс» борг у розмірі 377,86
млн гривень у рамках світових угод.
Про це свідчить протокол рішення акціонера компанії
НАК «Нафтогаз України», повідомляє «Економічна правда».
Згідно з документом, «Турботрейд» врегулював оплату боргу
«Укртрансгаз» у розмірі 134,5 млн гривень, а «Турболінкс» — у розмірі 243,4 млн
гривень.
Наголошується, що раніше заборгованість «Укртрансгаз» перед
«Турботрейдом» становила 567,43 млн гривень, а перед «Турболинксом» — 1 009
млрд гривень.
Журналісти нагадують, що компанії почали співпрацювати в
2012-2013 роках, підписавши 15 договорів на закупівлю обладнання та проведення
ремонтних робіт.
«Після зміни влади в квітні 2014 року Генеральна
прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим
становищем посадовими особами «Укртрансгазу» при прийнятті рішень про вступ
в договірні відносини з «Турботрейд» і «Турболінкс», – зазначає ЗМІ.
Після «Турботрейд» і «Турболінкс» подали до суду позови про
примусове стягнення з держкомпанії передбачених контрактами сум.
Як повідомляв, у вересні 2018 року «Укртрансгаз» заявляв про блокування Державної
виконавчою службою рахунків за позовом компанії «Турботрейд». А до цього
Київський апеляційний господарський суд відмовив компанії «Турболінкс» у стягненні з
«Укртрансгазу» 320,4 млн гривень за поставлене обладнання.