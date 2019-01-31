Підрядники з оточення Януковича скоротили борг «Укртрансгазу»

Оператор газотранспортної системи компанія «Укртрансгаз»

має намір виплатити компаніям «Турботрейд» і «Турболінкс» борг у розмірі 377,86

млн гривень у рамках світових угод.

Про це свідчить протокол рішення акціонера компанії

НАК «Нафтогаз України», повідомляє «Економічна правда».

Згідно з документом, «Турботрейд» врегулював оплату боргу

«Укртрансгаз» у розмірі 134,5 млн гривень, а «Турболінкс» — у розмірі 243,4 млн

гривень.

Наголошується, що раніше заборгованість «Укртрансгаз» перед

«Турботрейдом» становила 567,43 млн гривень, а перед «Турболинксом» — 1 009

млрд гривень.

Журналісти нагадують, що компанії почали співпрацювати в

2012-2013 роках, підписавши 15 договорів на закупівлю обладнання та проведення

ремонтних робіт.

«Після зміни влади в квітні 2014 року Генеральна

прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим

становищем посадовими особами «Укртрансгазу» при прийнятті рішень про вступ

в договірні відносини з «Турботрейд» і «Турболінкс», – зазначає ЗМІ.

Після «Турботрейд» і «Турболінкс» подали до суду позови про

примусове стягнення з держкомпанії передбачених контрактами сум.





Як повідомляв, у вересні 2018 року «Укртрансгаз» заявляв про блокування Державної

виконавчою службою рахунків за позовом компанії «Турботрейд». А до цього

Київський апеляційний господарський суд відмовив компанії «Турболінкс» у стягненні з

«Укртрансгазу» 320,4 млн гривень за поставлене обладнання.