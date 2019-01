Битва за Шикотан: В Токіо мріють про Цусіма, але побоюються втратити половину Хоккайдо

«Суверенітет Японії поширюється на північні території» (так в Країні висхідного сонця називають наші Південні Курили — авт.). Про це заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході дебатів у нижній палаті парламенту. А буквально напередодні він сказав, що розміщення американських військових баз на них буде залежати тільки від рішення Токіо. Само собою, якщо Москва віддасть російські острови.

Відмахнутися від цих новин, як від настирливих мух, не вийде. Токіо посилає все більше сигналів про угоду: мирний договір в обмін хоча б на малі Південно-Курильські острови — Шикотан і групи Хабомаї.

Це тільки на екранах наших телевізорів Абе виглядає таким собі миролюбним і навіть трохи наївною людиною, якого «охмуряє» досвідчений Путін. У Японії ж про Сіндзо говорять, як про жорстку і прагматичну політику, яка не кидає слів на вітер. Мовляв, якщо він обіцяє до кінця своєї політичної кар’єри вирішити, нехай і не повністю, проблему «північних територій», то він це зробить.

Впадає в очі, що готуючись до січневої зустрічі з президентом Путіним, Абе зібрав засідання уряду з питань посилення безпеки на морі». Мова в основному йшла про спірний архіпелаг Сенкаку (китайська назва Дяоюйдао), превращающимся в самий справжнє яблуко розбрату між Токіо і Пекіном.

На перший погляд, в офіційному повідомленні японського кабміну про Росії не було ні слова, але урядове видання Prime Minister of Japan and His Cabinet призвело слова прем’єр-міністра: «Ми підсилюємо і зміцнюємо систему Берегової охорони Японії (БОЮ) з позаминулого року у відповідь на все більш важку ситуацію у водах навколо Японії». Тобто і на півночі — теж. Так що камінчик в наш город кинуто.

Хто не знає: Берегова охорона Японії за документами офіційно не належить до Сил самооборони і підпорядковується начебто звичайного Міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму. Тим не менш, будучи створеною в 1948 році за американським зразком, вона є окремою воєнізованої угрупованням, яка в умовах міжнародного конфлікту виконує чисто армійські функції. Так, у випадку вторгнення на Південні Курили бійці БОЮ зобов’язані будуть забезпечити десантування «військових туристів» і зачистку «північних територій» від російських «порушників кордону».

По суті, в Країні висхідного сонця діють два флоту. У 2020 році парк патрульних кораблів БОЮ, включаючи вертольотоносець і великі багатоцільові суду швидкого реагування (насправді справжні есмінці) досягне 142 одиниць. Нагадаємо також, що Берегова охорона США під час війни у В’єтнамі брала найактивнішу участь в окупації і була оснащена всіма видами озброєння, включаючи ракети.

Таким чином, Абе, підкреслюючи важливу роль БОЮ в «безпеки навколо Японії», говорив в більш широкому плані, а не лише в контексті японо-китайських територіальних суперечок. Чого тут лукавити: в цьому питанні більш потужні Морські сили самооборони Японії (МССЯ) діють не одні, а в тісному союзі з ВМС США, так як на відміну від Шикотана і Хабомаї, Вашингтон виступає гарантом японського володіння Сенкаку (Дяоюйдао).

Ось і виходить: то Токіо припускає, що в осяжному майбутньому ВМС США вже зможуть стримувати флот Китаю, то розмови про Сенкаку є прикриттям інших планів, щодо вже «північних територій». На користь другої версії говорить той факт, що Абе вказує, що потужні МССЯ і БОЮ є хорошим дипломатичним аргументом у міжнародних переговорах з важкими переговірниками.

Симптоматично, що глава Японії неодноразово повторював слова 87-го прем’єр-міністра Дзюн’ітіро Коїдзумі, що бойовим кораблям дозволено використовувати силу у правоохоронних цілях, у тому числі для захисту кордонів. Більше того, ця норма вже включена в нібито пацифістську Конституцію Країни висхідного сонця. Тому Абе, стверджуючи, що японський суверенітет поширюється на Південні Курили, фактично підводить законодавчу базу для вторгнення на «північні території».

Можна не сумніватися, що такі плани є і детально прораховані. На початковому етапі головна роль відводиться Морським силам самооборони, які призначені для завоювання панування на морі. Згідно з оперативною довідкою Global Security, МССЯ включають в себе більше 120 кораблів (без урахування дрібних і допоміжних суден), у тому числі 4 вертольотоносця, 12 есмінців, 36 фрегатів, 19 підводних човнів, 29 мінно-тралових судів, 7 сторожових кораблів, 3 десантні кораблі.

А ось безпосереднім захопленням російських островів, як вже говорилося вище, повинна зайнятися японська Берегова охорона. Її чисельність здається невеликий — трохи більше 12 тисяч чоловік, але десантні можливості значні. За деякими оцінками, кораблі БОЮ можуть висадити на береги Південних Курил до 200 тисяч солдатів протягом одного тижня.

Тим не менш, цих сил не вистачить, щоб гарантовано розбити російський Тихоокеанський флот і захопити «північні території». У нас є перевага по підводних човнах і паритет по літакам. Та й самі Курильські острови виконують функції непотоплюваних авіаносців. Але найголовніше, сьогодні і в найближчому майбутньому російські тактичні ядерні боєприпаси без особливих проблем відновлять статус-кво на море. Благо, що ефективними протикорабельними ракетами наші частини не обділені.

Саме це мав на увазі Абе, говорячи про термінове посилення БОЮ і МССЯ, виділяючи для цього значні фінанси, в тому числі і на будівництво вертольотоносців, здатних нести до 40 винищувачів F-35. Всього японці хочуть виставити на північному напрямку понад 1000 винищувачів 5-го покоління, щоб перехопити ініціативу.

У цьому зв’язку виникає запитання: наскільки взагалі реально японське вторгнення на Південні Курили в осяжній перспективі? Як пише токійська аналітична газета The Diplomat, кабмін Японії не розглядає, принаймні, сьогодні, військове вирішення проблеми «північних територій» та сподівається у 2019 році вийти на рамкову угоду з мирного договору, де буде прописано умови передачі та (або) спільного володіння Шикотан і групи Хабомаї. Абе мріє, що історична подія відбудеться в Токіо на зустрічі G20 в червні поточного року, що, втім, не заважає йому готуватися до обмеженої війни з Росією.

Повторимося: Абе не романтик і не політичний мрійник, значить, і можна припустити, що є таємні домовленості з Путіним про перші кроки, які зближуватимуть позиції. Але все одно пройде багато років, перш ніж юридичні служби обох урядів узгодять усі умови остаточного документа.

Саме так сьогодні бачиться розвиток подій в Країні висхідного сонця, мовляв, поки росіяни дають хоч якусь надію, японці будуть чекати. Справа в тому, що в Токіо чудово розуміють, що якщо вторгнення на Південні Курили провалиться, то про островах доведеться забути назавжди. Бояться там і історичну «погану» звичку Москви територіально карати агресорів. Хоч землі у росіян багато, візьмуть і відріжуть у Хоккайдо пару тисяч квадратних кілометрів. Щоб іншим неповадно було.