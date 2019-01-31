Працівники ФСБ катують і вбивають кадрових військових ЗС РФ на Донбасі

Офіцери російської спецслужби, які діють на окупованих територіях під виглядом “МГБ”, придумали новий спосіб збагачення.

Про це у своєму блозі для “24 каналу” написав журналіст Олексій Чибісов.

За його словами, діючі на місцях окупанти практично перестали отримувати доходи від викрадень жителів “ДНР” і “ЛНР”, а також від розграбування підприємств шляхом розрізання всього цінного на металобрухт. З-за цього їм довелося вигадувати нові схеми.

Як стверджує Чібісов, окупанти почали активно тусуватися в місцях дислокації російських підрозділів, щоб втиратися в довіру до путінським бойовикам. Під час пиятики вони і шукають своїх жертв – військовослужбовців без родичів і близьких.

Їх же потім вбивають і катують в дні, коли військовим видають зарплату. Трупи скидають у шахти.

“Слідчі з російського СК розкрили вбивство терориста, відео з яким нещодавно гуляла по мережі. Терористи з ФСБ прострелили своєму ж соплеменнику голову, коли він сказав, де заховав велику суму грошей. Сховати тіло невідомої причини не змогли. Садити групу Фсбшників ніхто не збирається, хоча за ними тягнеться ціла низка вбивств”, – написав блогер.

Такий дохід приносить російською чимало грошей, адже зарплату особовому складу окупаційних військ регулярно затримують, але видають, повністю погашаючи заборгованість. Так що терористи можуть отримувати від 300 тисяч рублів.