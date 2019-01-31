В ЄС узгодили механізм “обходу” санкцій США проти Ірану

В Євросоюзі узгодили спільну позицію

Країни ЄС узгодили спільну позицію щодо нового механізму для Ірану, який дозволить європейським компаніям обійти санкції США.

За його словами, Італія та Іспанія нарешті владнали свої розбіжності з приводу формулювання в спільній заяві 28 країн ЄС щодо Ірану.

Незважаючи на те, що механізм розроблений урядами Німеччини, Франції і Великобританії, ЄС хоче запустити його разом з офіційною заявою, схваленою усіма державами-членами.

“За словами джерела, незважаючи на згоду щодо Ірану, ймовірно, заява не буде опубліковано сьогодні. Може знадобитися якийсь час, щоб знайти офіційний формат ЄС для затвердження. Звичайно, схвалення проводить рада міністрів, але наступне засідання – 12 лютого. ЄС шукає більш швидкий шлях”, – написав Норман.

Раніше повідомлялося, що механізм платежів, який за задумом ЄС врятує ядерну угоду з Іраном в обхід санкцій США, готовий, але його запуск стримують розбіжності між європейськими країнами.

Згідно з планом, буде створено юридичну особу, яка буде базуватися у Франції, мати німецьке управління і отримувати фінансування від усіх трьох країн. Це дозволить Ірану отримувати платежі, незважаючи на те, що Вашингтон знову вводить санкції після виходу з угоди.