“Спад Трампа”: американці стали купувати менше зброї

“Збройовий бум” закінчився.



За час президентства Дональда Трампа, який є прихильником вільного володіння зброєю в США впали продажу вогнепальної зброї. Про це повідомляє офіційна статистика збройної індустрії США.

“Продажі вогнепальної зброї в США знизилися на 6,1% в 2018 році, що вказує на другий рік погіршення динаміки і продовження так званого “спаду Трампа” після виборів у листопаді 2016 року”, – йдеться в повідомленні.

Так, за оцінками Національного фонду спортивної стрільби, в 2018 році було продано 13,1 млн одиниць зброї, порівняно з 14 млн в 2017-му і 15,7 млн в 2016 році.

Зазначається, що до 2016 року протягом десятиліття спостерігався підйом обсягів продажу зброї. За два президентські терміни Барака Обами цей показник зріс удвічі. Це пояснювалося побоюваннями, що демократи введуть посилений контроль над обігом зброї, що змусило прихильників вогнепальних коштів “запасатися”, зазначає видання.

Пік продажів, що спостерігався в 2016 році, збігся з президентською кампанією, в якій очікувалася перемога демократки Хілларі Клінтон. Втім, вже в грудні – в наступному місяці після виборів, на яких переміг Трамп, почалася тенденція зниження попиту на зброю в країні.

Раніше “бум” продажу вогнепальних коштів у США спостерігався за часів президента-демократа Білла Клінтона в 1990-х роках, а також після подій 11 вересня 2001 року, після масованої атаки терористів з використанням літаків в США.