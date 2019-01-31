Полиці падають, квитки дорожчають: Як корупція на ЖД пов’язана з політикою

У січні навколо держзакупівель «Укрзалізниці» розгорівся черговий гучний скандал. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про підозру фігурантам схеми, яка призвела до «розпилу» майже 100 млн грн на закупівлю комплектуючих. У числі оголошених у розшук фігурантів справи виявилися помічники одного з найбагатших у країні народних депутатів, члена фракції БПП Ярослава Дубневича.

Джерело «Вістей» в середовищі силовиків дає зрозуміти: голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Дубневич може стати наступним фігурантом у цій справі. Але висунутий йому підозра — велике питання.

У кулуарах Верховної Ради кажуть: антикорупційні органи вже не перший раз намагаються підібратися до бізнесмена зі Львова, який разом зі своїм братом Богданом володіє великим числом підприємств в енергетичній, будівельній та аграрній сферах. Співрозмовники «Вістей» з фракції БПП, що попросили не називати їх, бачать, що відбувається не тільки «хрестовий похід» силовиків проти зловживань на «залізці», але і елемент політичного тиску напередодні виборів.

Нібито руками силовиків влада дає зрозуміти Дубневича та його партнерам, що вони повинні відмовитися від підтримки на майбутніх виборах головного конкурента президента Петра Порошенка — Юлії Тимошенко. «Вести» з’ясували, наскільки це близько до істини і як корупційні схеми УЗ пов’язані з великою політикою.

Три кити

«Вістям» вдалося частково ознайомитися з кримінальними справами, пов’язаними з порушеннями в «Укрзалізниці» при закупівлі стрілочних переводів та обладнання до них. З того, що відкрилося журналістам, легко зробити висновок: «стрілочне» справа — лише вершина айсберга. Наближені до влади особи використовують всю УЗ як дійну корову. Сумнівних схем на «залізці» набагато більше, а їх оборот тільки за один рік становить десятки мільярдів гривень.

Справа про держзакупівлі за завищеною вартістю конструкцій залізничної колії, призначених для переведення поїзда з одного шляху на інший, про який «раптово» заговорило НАБУ, було відкрито ще влітку 2017 року. Однак лише після настання нового, 2019-го, відомство вибухнуло новинами про масштабну корупцію в УЗ, пов’язаної з відомими нардепами.

Антикорупційні органи заявили: вони проводять розслідування за своєю ініціативою, у них є нова оперативна інформація та власні напрацювання. Цей впевнений тон перебив недавній гучний коментар у ЗМІ Віталія Руденка, директора АТ «Механіка». Це підприємство постачає кріплення для залізниці і не раз боровся за державні тендери.

«З 2016 року я кілька разів звертався до НАБУ з листами, в яких повідомляв про те, як Ярослав Дубневич зловживає службовим становищем, — розповів він. — У тендерах, які оголошувала «Укрзалізниця» в 2015-2017 роках, перемагали фірми, наближені до братам Дубневичам. Але лише в кінці минулого року Бюро відреагувало на це».

Однак джерело «Вістей» в Генпрокуратурі вважає, що в цій заяві більше особистих інтересів директора «Механіки», ніж суспільні. «Його фірма виступала монополістом постачання на УЗ часів президентства Віктора Януковича», — стверджує речник ГПУ.

Як би там ні було, але в середині січня 2019 року спочатку НАБУ, а потім і САП заявили: сімом громадянам вони висунули підозри у заволодінні коштами УЗ в розмірі 93,23 млн грн. Їм інкримінується привласнення і розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України). Ця стаття передбачає від семи до 12 років позбавлення волі.

Слідство ділить всіх фігурантів на три умовні групи. У першу входять представники ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» — єдиного в Україні підприємства-виробника устаткування для залізничних стрілок.

За інформацією джерел «Вістей» в слідстві, яку підтверджують і матеріали судового реєстру, мова йде про гендиректора заводу Сергія Тараненка та його першого заступника Валерія Крячко. До речі, на офіційному сайті Верховної Ради Тараненко вказаний як помічник нардепа Дубневича.

Бізнес Ярослава (ліворуч) та б (праворуч) Дубневичів виявився предметом розслідування НАБУ

У другу групу потрапили посадові особи структурного підрозділу вітчизняної «залізяки», яке робить закупівлі. Це оголошений в розшук колишній заступник директора філії Центру забезпечення виробництва УЗ Едуард Пушкаренко і три діючих співробітника. Додатково їм інкримінується підробка документів (ч. 3 ст. 358 КК України).