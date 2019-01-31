У Києві на хабарі затримано чиновник дорожнього держпідприємства

Начальник держпідприємства в Києві попався на хабарі у 650 тисяч гривень.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника Центру асфальтобетонів і органічних в’яжучих ДП “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна”, викритого у хабарі.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Чиновник вимагав і отримав від представника приватного товариства хабар у 650 тисяч гривень за прискорення експертизи товару та отримання позитивних висновків. Гроші начальнику підприємства передали в два етапи – 60 тисяч і 590 тисяч гривень. В ході другого траншу чоловіка затримали в службовому кабінеті.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.