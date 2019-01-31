У США помер актор, який зіграв у Гремлинах і Термінаторі

Він помер з природних причин.



У Лос-Анджелесі помер актор Дік Міллер, відомий по фільму Термінатор і ряду інших стрічок. На момент смерті артистові було 90 років.

За свою тривалу кар’єру він встиг снятья в більш, ніж сотні фільмів. Представник актора зазначив, що він помер з природних причин.

“Його почуття гумору і унікальний погляд на світ принесли йому багато друзів і шанувальників по всьому світу”, – відзначили родичі покійного в офіційному зверненні.

Серед фільмів, у яких зіграв Міллер – Термінатор, Передмісті, Після роботи, Гремліни і Я хочу тримати тебе за руку. Роботою, яка принесла йому популярність стала стрічка Відро крові, що вийшла в 1959 році.