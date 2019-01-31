У Франції зменшили шкільний вік до трьох років

Дітей відправляють в школу все раніше



В деяких країнах діти відправляються гризти граніт науки набагато раніше, ніж в Україні.

У більшості європейських країн діти йдуть у школу в шість років. Правда, в Північній Ірландії шкільне навчання починається в чотири роки, на Кіпрі і Мальті, в Англії, Шотландії, Уельсі – в п’ять років.

У Франції шкільний вік офіційно зменшили до трьох років, при цьому в останні роки батьки самі віддавали дітей до школи саме в цьому віці. За словами президента країни Еммануеля Макрона, ця реформа допоможе усунути нерівність в освіті, адже в бідних районах батьки рідко віддавали дітей до школи в ранньому віці.

У Франції на даний момент майже 98% малюків у віці трьох років відвідують дитячі садки. До реформи діти не могли ходити в садок, але тепер держава повинна гарантувати їм місце.

«Навіть у молодшій групі дітей навчають читати і писати (спочатку лише своє ім’я, потім інші літери), а самі старші вчаться писати в прописах. Також з самого молодшого віку вчать рахувати, проходять пори року, назви місяців і днів тижня», – розповідає Лілія Іванова, яка живе у Франції.

Вона каже, що в кінці року діти отримують оціночний лист, в якому їм ставлять оцінки за шкалою «не вміє»/ «знаходиться у процесі вивчення»/ «вміє».

У деяких садочках діти можуть відвідувати міську бібліотеку або басейн. Після закінчення садочка діти йдуть в початкову школу.