У ФГВФО розповіли, як з банку «Контракт» вивели 160 мільйонів

Перед введенням тимчасової адміністрації керівництво банку

«Контракт» продало майно фінустанови без фактичного надходження коштів

на рахунку і реалізувало схему махінацій з готівкою. Про це повідомляє

прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Національний банк України визнав ПАТ «Контракт»

неплатоспроможним 6 жовтня 2015 із-за скарг клієнтів юридичних осіб про

непроведених платежів і викривлення фінансової звітності.

Тимчасова адміністрація ввелась протягом двох місяців, а з

11 грудня 2015 року в банку триває ліквідація. Після введення в банку

тимчасової адміністрації почалися махінації, які здійснювалися через зняття

готівки в банкоматах.

«Було виявлено, що в жовтні 2014 року — лютому 2015

значна кількість фізичних осіб регулярно здійснювала операції з

зняття готівки через касу банку «Контракт». Юридичні клієнти банку

перераховували гроші на картки фізичних осіб. Усі зазначені особи мали загальні

ознаки, зокрема, працювали на посадах, які не передбачають

отримання високої заробітної плати (вантажники, офіціанти, медичні сестри,

кур’єри тощо), і делегували право розпоряджатися рахунками третім особам.

Таких фінансових операцій виявлено на суму 163,66 млн грн», — відзначили в

фонді.

Крім того, за тиждень до введення тимчасової адміністрації

колишній голова правління підписав договір про продаж головного офісу банку.

Згідно сфальсифікованим звітів про оцінку будівлі сума продажу склала

45,4 млн грн, в той час, як реальна ринкова вартість майже на 50% вище.

Покупцем виступило ТОВ ДК «Укргаз», яке відразу ж

зареєструвало право власності на цю нерухомість. Покупець повинен був

перерахувати всю зазначену в договорі суму за тиждень, проте, на сьогоднішній

день, банк отримав за своє майно ще 16,33 млн грн.

«Оскільки покупець не виконав у повній мірі умови договору,

Фонд гарантування оформив іпотеку. За заявою банку Київська місцева

прокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а будівлю визнали

речовим доказом і наклали на нього арешт, який згодом

зняли, а нерухомість вивели з-під іпотеки. У зв’язку з цим почалася судова

тяганина. Зараз розгляд справи триває у Київському апеляційному суді», —

повідомляє прес-служба фонду.

Там також відзначили, що загальна сума акцептованих вимог

кредиторів банку «Контракт» перевищує 306 млн грн, а вкладникам за станом на

1 січня 2019 року виплачено 58,3 млн грн.

Раніше SKELET-info повідомляв, як з банку «Порто-Франко» незаконно вивели 500 мільйонів. Крім того через кредитування пов’язаних осіб зі столичного банку «Богуслав» в 2016-2017 роках було виведено більше 300 млн грн.

До цього стало відомо, що нардеп від «Опозиційного

блоку» Олександр Вілкул є партнером представника «Блоку Петра

Порошенко» Андрія Павелка за корупційною схемою з привласнення понад 200 млн гривень «Родовід банку».