Зеленський вийшов на перше місце в президентському рейтингу

Актор і шоумен Володимир Зеленський, за результатами січневого опитування, вирвався на перше місце в президентському рейтингу. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”, який був проведений в січні, повідомляється на сайті групи.

Володимира Зеленського в якості президента хотіли б бачити 19% респондентів. Друге місце в рейтингу з незначним відривом займає голова ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко, за неї проголосували 18,2% опитаних. А президент Петро Порошенко опинився на третьому місці, його підтримали 15,1% респондентів.

Народний депутат України Юрій Бойко (кандидат у президенти від партії “Опозиційна платформа – За життя”) може заручитися підтримкою 10,0% респондентів, лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко – 8,5%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 7,0%. За лідера партії “Наші” Євгена Мураєва готові віддати свій голос 3,6%, за кандидата від партії “Укроп” Олександра Шевченка – 2,9%, за міського голову Львова, лідера “Об’єднання “Самопоміч” Андрія Садового – 2,7%, за кандидата від партії “Опозиційний блок – партія миру і розвитку” Олександра Вілкула – 2,6%.

Відзначимо, що в соцопитуванні побувало шість тисяч респондентів старше 18 років. При цьому цікаво, що соціологи проводили дослідження з 16 по 24 січня. А 17 січня вибухнув скандал з російським бізнесом Зеленського, коли журналісти “Схем” з’ясували, що існують три діючі російські кінокомпанії, які через кіпрську фірму досі належать Зеленському. Втім, це не завадило шоумену зайняти перше місце за результатами передвиборного опитування.

Соціологи відзначають, що найбільше Зеленського підтримують жителі південно-сходу України. У Києві він ділить лідерство з чинним президентом Порошенко, на Донбасі – з Бойком. Що стосується Юлії Тимошенко, найбільше її готові підтримати в центральних і північних областях. Прихильників Порошенко більше всього на Галичині.

При цьому Володимир Зеленський також лідирує за показником електорального зростання. Тобто, найбільше числі респондентів виберуть його у випадку, якщо кандидат, якого вони підтримую в першу чергу, вибуває з гонки. У таких умовах за Зеленського голос віддадуть 7,4% виборців, Тимошенко і Гриценка – по 6% таких опитаних, за Бойко і Ляшко – по 5%.