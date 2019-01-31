У Малайзії чоловік взяв у дружини 11-річну дівчинку за невеликий штраф

Чоловікові 40 років.



Релігійний суд змусив чоловіка заплатити 900 рінггітів (близько 6 тисяч гривень – прим. ред.) за те, щоб взяти третьою дружиною 11-річну дівчинку.

Сім’я дівчинки була практично злиденній з-за численних боргів, тому, коли 41-річний Че Абдула Карім захотів одружитися на дитину і сплатити всі борги, батьки погодилися віддати за нього свою дочку.

У Мережі з’явилося фото з заручин, і воно викликало сильну критику, так що місцевій владі навіть довелося оголосити заручини незаконною. За законами ісламу, дівчині повинно виповнитися 16 років, щоб можна було її взяти в дружини. Але Абдул Карім наполягає на тому, що його «дружину» не 11, а 13 років (хоча це справи не міняє). Так що суд зобов’язав його виплатити штраф, якщо він хоче продовжувати далі жити з дитиною.

Крім цієї дівчинки у Каріма є дві дружини, які були проти одруження чоловіка на маленькій дівчинці. Вони вже народили чоловікові шістьох дітей, причому деяким з них вже 18 років – більше, ніж нової дружини.