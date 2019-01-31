У Чикаго замерзлі рейки зігрівають вогнем

У США борються з аномальними морозами.



Влада Чикаго застосували оригінальний метод боротьби з арктичним холодом, від якого страждає вся Північна Америка.

Щоб забезпечити рух поїздів, там підпалюють рейки.

Вогонь підтримується газовою системою, розташованої нижче рейок, що дозволяє підтримувати температуру вище нуля в сильний мороз.

На додаток до відкритого полум’я рейки нагріваються гарячим повітрям. Якщо цього не робити, метал може отримати серйозні структурні дефекти і стає крихким.

При мінусових температурах рейки стискаються і відходять один від одного.