Повінь – зміна системи

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У Чикаго замерзлі рейки зігрівають вогнем

31.01.2019

В Чикаго замерзшие рельсы согревают огнемУ США борються з аномальними морозами.

Влада Чикаго застосували оригінальний метод боротьби з арктичним холодом, від якого страждає вся Північна Америка.

Щоб забезпечити рух поїздів, там підпалюють рейки.

Вогонь підтримується газовою системою, розташованої нижче рейок, що дозволяє підтримувати температуру вище нуля в сильний мороз.

На додаток до відкритого полум’я рейки нагріваються гарячим повітрям. Якщо цього не робити, метал може отримати серйозні структурні дефекти і стає крихким.

При мінусових температурах рейки стискаються і відходять один від одного.

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