Зеленський розкрив правду про Коломойського і Тимошенко

Кандидату у президенти України, гумористу Студії “Квартал 95” Володимира Зеленського після його камінг-ауту і оголошення політичних амбіцій стали все частіше приписувати зв’язку з тими чи іншими впливовими людьми країни.

Окрім вже традиційного порівняння з колишнім акціонером “Приватбанку” Ігорем Коломойським додалася ще й лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко.

Нещодавно комік оприлюднив на офіційному ресурсі партії відео, де розповів, чому на його думку більшість помиляється щодо нього. Зробив це, як завжди, – не без сарказму.

“Зараз в мережі і навіть на телеканалах про мене багато різної інформації. Ким я тільки не був. За останній тиждень я і “нога Кремля” і волохаті руки Америки, зуби Євросоюзу, я, цілком ймовірно, технічні кучері президента. Просто технічний людина Тимошенко, ну напевно голос Вакарчука скоро з’явиться. І олігархи за мною стоять, вони кажуть, що він багатий після декларації, він сам олігархів і годує. Це все дуже нудно і нецікаво, вони без почуття гумору. Оголошую конкурс на кращий фейк”, – іронізував Зеленський.

Як відомо, нещодавно Зеленський дійсно оприлюднив першу електронну декларацію, де звітував про всі свої доходи з 2017 року (і придбаної нерухомості в 2014-му). Він запевнив, що нічого приховувати, тому що всі податки в бюджет платить сумлінно, а фінанси, отримані за рахунок авторських прав “Кварталу 95” на фільми і зйомок програм.

Підлило масла у вогонь і розслідування стосовно його активів в РФ, але Зеленський відразу після цього оголосив, що вийшов зі складу кіпрській компанії, яка утримувала російські підприємства.

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Нагадаємо, фронтмен групи “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук відмовився балотуватися в президенти на виборах 31 березня 2019 року. Він підкреслив, що раніше неодноразово заявляв про відсутність президентських амбіцій.