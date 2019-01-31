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Росію зобов’язали виплатити Грузії мільйони євро

31.01.2019

Россию обязали выплатить Грузии миллионы евроРішення ЄСПЛ прийняв,

Росія повинна виплатити громадянам Грузії 10 млн євро за завдану нематеріальний збиток. Таке рішення прийняв у четвер Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

“Велика палата прийняла рішення по справі Грузії проти Росії щодо позову в Європейський суд з прав людини, за яким Росія повинна заплатити Грузії 10 млн євро за нематеріальний збиток нанесений щодо 1,5 тисячі постраждалих грузинських громадян», – повідомили в ЄСПЛ.

Ці кошти будуть розподілені у розмірі 2 тис. євро постраждалим громадянам Грузії за порушення з боку РФ ст. 4 Протоколу №4 Європейської конвенції прав людини, а також від 10 до 15 тис. євро за порушення ст. 5 параграфа 1 (протиправне позбавлення волі) і ст. 13 (негуманні умови утримання).

Зазначений позов був поданий Грузією в ЄСПЛ в березні 2007 року.

Серед суддів, які підтримали дане рішення, також представник від України Ганна Юдківська.

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