Американка залишила немовля помирати на горищі і пішла на вечірку

Дитина пробув один троє діб.



Американка Лавили Джонсон з американського штату Вайомінг визнана винною у вбивстві свого піврічного сина Ноя. Суд засудив її щонайменше до двадцяти років в’язниці.

У липні 2017 року, коли температура досягала 32 градусів, Джонсон, якій тоді було 23 роки, пристібнула малюка до автомобільного крісла і залишила його в задушливому приміщенні на горищі. А сама відправилася веселитися з друзями. Лавили була відсутня протягом трьох днів, провівши їх у приміщенні з кондиціонером, де вона приймала наркотики. До її повернення хлопчик, якому ніхто не давав ні їжі, ні пиття, і не міняв памперсів, вже помер.

Джонсон просила суд про поблажливість. Вона заявила, що, якщо б могла зараз віддати життя за сина, то зробила б це. Однак суддю це не вразило. «Сподіваюся, що ви думаєте про те, як вбили вашого власного дитини, мем», – сказав він.

У американки є ще чотирирічна донька, яку передали на піклування держави.