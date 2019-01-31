Американський журнал склав рейтинг найкращих країн світу

Лідер не змінився.



У першу десятку кращих країн світу увійшли 4 представники ЄС: Німеччина, Великобританія і Швеція зайняли місця з 4-го по 6-е, Франція замикає першу десятку. Такі дані щорічного рейтингу кращих країн світу (Best Countries ranking), складеного американським журналом US News & World Report.

Як і в минулому році, очолила рейтинг Швейцарія. На другому місці опинилася Канада, а на третьому – Японія.

Рейтинг оцінює країни за 9 критеріям: розвиненість туристичної галузі, соціальної сфери і сфери культури, значущість історичної спадщини країни в світі, успішність впровадження інновацій, доступність відкриття і ведення бізнесу, темпи зростання економіки і загальний рівень життя населення, а також вплив країни на світовій арені.

У рейтингу розглядається 80 країн.