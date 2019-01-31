У США з через страшних морозів в п’яти штатах введено надзвичайний стан

Арктичні морози у США призвели до того, що в п’яти штатах запровадили надзвичайний стан.

У четвер, 31 січня, в США прийшли аномальні морози. З них померло 7 осіб.

Про це повідомляє “Голос Америки в Twitter.

Так, негода прийшла в штати Середнього Заходу – Вісконсін, Мічиган і Іллінойс, а також південні Алабаму і Міссісіпі з Північного полюса. Тут введено надзвичайний стан і очікуються сильні снігопади. В результаті морозів загинуло 7 осіб.

При цьому понад 55 мільйонів чоловік проживає у штатах, які зіткнуться з арктичним холодом.

Відзначається, що обмороження при температурі нижче -20 градусів, яка спостерігається в зазначених регіонах, можна отримати за 5 хвилин перебування на вулиці.