Опубліковані результати переговорів США та Росії за договором ракетному

Країн спробували домовитися перед дедлайном.



Росія і США спробували в черговий раз домовитися з контролю над озброєннями під час зустрічі Організації Об’єднаних Націй в Пекіні, але безуспішно. Про це в четвер, 31 січня, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков після зустрічі з заступником держсекретаря США Андреа Томпсон.

“На жаль, просування немає. Позиція американської сторони досить жорстка, ультимативна”, – сказав Рябков.

У свою чергу Томпсон в інтерв’ю агентству Reuters повідомила, що очікує продовження обговорень з питання ракетного договору.

Заступник держсекретаря також повідомила, що США, ймовірно, оголосять про припинення своїх зобов’язань в рамках ДРСМД в найближчі дні. “Росія все ще не визнає, що вона порушує договір”, – зазначила Томпсон.