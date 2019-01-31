У США дівчинка вижила, впавши у вольєр з носорогами

Дитина отримала серйозні травми.



В американському штаті Флорида дворічній дівчинці дивом залишилася вижити, потрапивши в клітину з носорогами.

Інцидент стався в зоопарку Brevard Zoo. У вольєр до носорогам потрапила маленька дівчинка. Двоє великих тварин притиснули її до огорожі. Поки дитину вдалося звільнити, носороги завдали їй множинні травми. Після обстеження виявилося, що у дівчинки травмована груди, шлунок, печінку, легені, праве вухо і спину.

У зоопарку провели дослідження і дізналися, що дівчинка впала крізь огорожу під час приватної екскурсії в супроводі двох співробітників.