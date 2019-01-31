Заробітчани масово переводять в Україну долари

Заробітчани переказали в 2018 році в Україну близько 11 млрд доларів. Про це заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

За оцінками регулятора, в 2019 році зростання надходжень від працюючих за кордоном громадян сповільниться, хоча самі українці при цьому стануть заробляти за кордоном більше. Для порівняння – у 2017-му році заробітчани переказали 8,7 мільярдів доларів.

Раніше ми писали, що в НБУ сподіваються на те, що в 2019 році кількість заробітчан, які виїжджають з України, не збільшиться, а цифри трудової міграції залишаться на рівні 2018 року. Такі припущення зробив директор Департаменту монетарної політики НБУ Сергій Ніколайчук. За словами чиновника, обсяги переказів від трудових мігрантів в 2019 році порахувати складно – це буде залежати від економічної ситуації в тих країнах, де в основному працюють українці.

Також повідомлялося, що польські банки та міжнародні платіжні системи розгорнули війну за гроші українських заробітчан. Кожен рік вони відправляють на батьківщину мільярди доларів, але більше двох третин з них перетинають кордон в конвертах. UBR.ua в авторському матеріалі розбирався, які фінансові новинки пропонують українцям банкіри і фінтех стартапи. І з’ясував, як дешево, швидко і безпечно передати гроші в Україну.