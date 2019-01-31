Запуск “Союзу” відклали через тріщини в ракеті

Британські супутники не вивели на орбіту.



Запуск ракети-носія “Союз” з британськими супутниками зв’язку OneWeb буде перенесений із-за проблем з російською ракетою. Про це повідомив у Twitter засновник і виконавчий директор британської компанії Грег Вайлер.

“Це правда, є проблема, пов’язана з ракетою, яка змусила нас перенести запуск. Наші супутники в порядку і готові до запуску”, – написав Вайлер.

Він не уточнив дату, на яку перенесено запуск. Раніше він був запланований на 20 лютого.

Як повідомлялося напередодні, в конструкції розгінного блоку “Фрегат” для російської ракети “Союз”, яка повинна з космодрому у Французькій Гвіані доставити на орбіту супутники британської компанії OneWeb, була виявлена тріщина. Передбачалося, що поява несправності може бути пов’язано з тривалою транспортуванням розгінного блоку на космодром Куру в Південній Америці. Однак Роскосмос спростував проблеми з підготовкою запуску “Союзу” з космодрому Куру і заявив, що “підготовка до запуску з Куру супутника OneWeb йде в штатному режимі”.

Проект OneWeb передбачає створення на орбіті системи з декількох сотень супутників, які до 2027 року повинні забезпечити широкосмуговим доступом до інтернету весь світ. У 2015 році компанії, що розробляють проект OneWeb, уклали контракт зі структурами держкорпорації Роскосмос на запуск супутників за допомогою ракет “Союз”. Сума контракту становила більше одного мільярда доларів. Перший запуск супутників з космодромів Куру і Байконур планувався на кінець 2017 року, але його кілька разів переносили.

Проти розгортання супутників OneWeb над територією Росії виступила Федеральна служба безпеки РФ. Там вважають, що OneWeb стане монополістом в наданні доступу до інтернет у віддалених регіонах Росії.