В Італії конфіскували найбільшу за чверть століття партію кокаїну

Ринкова вартість близько 500 млн євро



Італійська поліція вилучила понад 2 тонн кокаїну, що стало найбільшою партією, знайденої на території країни за останні 25 років.

Про це повідомляє прес-служба поліцейського підрозділу, що входить у склад Міністерства економіки і фінансів.

Наркотики, ринкова вартість яких становить близько 500 млн євро, були виявлені минулого тижня у 60 мішках в порту Генуї в контейнері з Колумбії. Вантаж призначався для Барселони.

Наркотики, ринкова вартість яких становить близько 500 млн євро, були виявлені минулого тижня у 60 мішках в порту Генуї в контейнері з Колумбії. Вантаж призначався для Барселони.

Рейд відбувся в результаті спільного міжнародного розслідування за участю поліції з Колумбії, Великобританії та Іспанії.

“Наркотики призначалися кільком організаціям, що займаються торгівлею наркотиками, пов’язаних зі злочинною групою, відомої як “Клан затоки”, – йдеться в заяві про відомого колумбійському наркокартеле.

На “Клан затоки” припадає близько 70% виробництва кокаїну в Колумбії.