В СЕ назвали поведінку Скабеевой неприйнятним

Скабеева намагалася перешкодити виступу перед журналістами першого віце-спікер Ради Ірини Геращенко.

Керівник з комунікацій Ради Європи Деніел Холтген вважає неприйнятною поведінку російської журналістки Ольги Скабеевой в кулуарах Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

“Це неприйнятно, і безпрецедентна ситуація. Такого ще ніколи не було. Всі журналісти отримали нагадування про правила акредитації та обігу в приміщенні Ради Європи”, – сказав Холтген.

При цьому він підкреслив, що це не офіційна позиція Ради Європи, а його особиста – як директора з комунікацій організації.

Згідно опублікованому відео інциденту, Скабеева намагалася перешкодити виступу перед журналістами першого віце-спікер Ради Ірини Геращенко. Скабеева говорила одночасно з Геращенко, навмисно намагаючись її перебити.