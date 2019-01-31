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На хабарі впіймали» командира військової частини

31.01.2019

На взятке «поймали» командира воинской части

31 січня у Черкаській області під час отримання хабара затримали був командир військової частини. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військовий прокурор Центрального регіону Олег Сенюк.

Відзначається, що підполковник вимагав від підлеглого солдата 4 тис. гривень за своєчасну підготовку відповідних документів на його звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням терміну дії контракту. У разі відмови офіцер погрожував йому звільненням нібито за невиконання умов контракту.

Під контролем правоохоронних органів солдатів передав командиру військової частини всю суму.

«Командир військової частини затримано в порядку ст. 208 КПК України. Проводяться першочергові слідчі і процесуальні дії. Готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернення до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від посади підозрюваного», – повідомив Сенюк.

На взятке «поймали» командира воинской части

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