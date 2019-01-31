США і КНДР погодили дату нового саміту

Трамп заявляв, що відносини Сполучених Штатів Америки і Північної Кореї найкращі за весь час.

Дата і місце проведення нової зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином були узгоджені і можуть бути оголошені наступного тижня. Про це заявив американський лідер.

“Ми оголосимо про це дуже скоро, ми, можливо, оголосимо про це на наступному тижні”, – цитує Трама Fox News.

Агентство нагадує інтерв’ю державного секретаря США Майка Помпео. За його словами, США направляють команду в КНДР для підготовки до саміту, який відбудеться “десь” в Азії в кінці лютого.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що відносини Сполучених Штатів Америки і Північної Кореї найкращі за весь час.

Зазначимо, що повернулася із США делегація Північної Кореї передала Кім Чен Ину лист від президента США Дональда Трампа.

Додамо, глава США раніше заявив, що йому вже відомо місце проведення майбутньої зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, однак відмовився назвати.