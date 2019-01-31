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Зеленський перевернув з ніг на голову весь передвиборний розклад — блогер

31.01.2019

Зеленский перевернул с ног на голову весь предвыборный расклад — блогер

Політичний блогер Михайло Шнайдер вважає, що актор і учасник президентських перегонів Володимир Зеленський перевернув з ніг на голову весь передвиборний розклад.

Про це повідомляє СВІТ з посиланням на сторінку Михайла Шнайдера в Facebook.

«Сьогодні з’явилася свіжа „Президентська ссоциология“. І вона просто дивовижна», — написав він.

Блогер нагадаємо, що Володимир Зеленський вперше вийшов на перше місце і набрав 19%. Тому все більш реально, що у другий тур президентських виборів вийде він і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Михайло Шнайдер також написав, що не знає, що саме допомогло шоумену так «злетіти», але факт залишається фактом.

«Зеленський дійсно перевернув з ніг на голову весь передвиборний розклад», — додав він.

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