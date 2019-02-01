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У Конго зафіксували масштабну спалах Еболи

01.02.2019

В Конго зафиксировали масштабную вспышку ЭболыЗа останні півроку Эболой заразилися вже 740 осіб.

У Конго зафіксували масштабну спалах лихоманки Ебола.

Нинішній спалах Еболи стала десятою і найбільш масштабний в Конго. За даними ООН, вона також є другою найбільшою епідемією Еболи в історії – після спалаху 2014-2016 років у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.

“Захворювання взято під контроль Мангин, Бені і Команді, однак у Бутембо і КАТВ, на які в останні тижні припадає 65 відсотків нових випадків Еболи – вірус продовжує поширюватися “, – наголошується в повідомленні.

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