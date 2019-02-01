В Сирії з-за холоду померло 29 дітей в таборі для біженців

Ситуація у таборі Аль-Холь несамовита

На північному сході Сирії в таборі для біженців за останні 8 тижнів через переохолодження померли не менше 29 дітей і новонароджених.

Так, рятуючись від бойових дій в Дейр-ез-Зорі між Ісламською державою і підтримуваний США альянсом Сирійських демократичних сил, в табір Аль-Холь прибули близько 23 000 чоловік.

“Ситуація в таборі Аль-Холь несамовита. Діти помирають від переохолодження, оскільки їх сім’ї біжать в безпечне місце”, – заявила представник ВООЗ в Сирії Елізабет Хофф (Elizabeth Hoff).

Агентство Організації Об’єднаних Націй закликало до безперешкодного доступу до табору, заявивши, що ситуація стала критичною” для 33 000 чоловік, які зараз живуть там в умовах дуже холодної зими.

“Тисячі новоприбулих були змушені провести кілька ночей у місцях прийому табору під відкритим небом, без наметів, ковдр та опалення. Гуманітарного доступу до табору і прилеглих дорогах перешкоджають бюрократичні перешкоди та обмеження безпеки”, – додали у ВООЗ.