Вибух бензопроводу в Мексиці: кількість жертв зросла

Лікування продовжують отримувати 27 осіб



Так, лікування у стаціонарах продовжують отримувати ще 27 осіб.

“68 людей загинули при вибуху, 52 померли в лікарнях”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вибух і пожежа сталися в районі Тлауэлильпан на місці незаконної врізки в трубопровід, коли там перебувало багато людей. Федеральний уряд заявив, що ця трагедія не вплине на його плани по боротьбі з розкраданнями палива в країні.

Мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 114 загиблих. У госпіталях померли від травм, завданих опіками, 46 осіб.