Лідер опозиції Венесуели заявив про вторгнення спецназу в його житлі

Гуайдо повідомив, що спецназ Венесуели вторгся в його будинок

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, якого Європейський парламент визнав тимчасовим президентом країни, заявив про вторгнення в його будинок співробітників сил спеціального призначення, які залишаються під контролем диктатора Ніколаса Мадуро.

За його словами, співробітники спецпідрозділу поліції під час його відсутності вторглися в будинок, де знаходилися його дружина і 20-місячна донька.

“Я вважаю вас відповідальним за будь-яку загрозу для моєї дитини”, – сказав Гуайдо, додавши, що поліцейські запитували про його дружину.

За словами сусідів Гуайдо, чоловіки, які представилися членами сил спеціального призначення, прибули до воріт будинку опозиціонера на білому позашляховику. Однак, до того часу, коли журналісти прибули до будинку Гуайдо, їх там уже не було. Сполучені Штати Америки, які підтримують Гуайдо, раніше попередили режим Мадуро про “серйозні наслідки”, якщо проти лідера опозиції застосують силу.

Як повідомлялося раніше, 10 січня Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели після переобрання на другий термін. США і держави Латинської Америки назвали його узурпатором влади, який привів цю країну до гуманітарної кризи. 21 січня у столиці країни Каракасі група військових зажадала усунути президента від влади і закликала громадян країни приєднатися до акцій протесту.

23 січня лідер опозиції Венесуели Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави. Мадуро назвав це державним переворотом, організованим Вашингтоном, і оголосив про розрив дипломатичних відносин з США. Міністр оборони Венесуели Володимир Падрини Лопес заявив, що армія не визнає спікера парламенту Хуана Гуайдо президентом країни. Мадуро заявив, що не має наміру залишати посаду президента Венесуели до закінчення строку повноважень у 2025 році.