Tesla в 2018 році принесла майже $1 мільярд збитків

Компанія Ілона Маска Tesla опублікувала фінальний фінансовий звіт за підсумками 2018 року. Хоч в останньому кварталі минулого року компанії вдалося спрацювати на прибуток ($139 млн), але в цілому за рік збитки виробника електроавтомобілів склали $976 млн.

Втім, цей підсумок виглядає приємніше результату 2017 року. Тоді збитки компанії становили $2,2 млрд. Є і ще один привід для оптимізму. В останньому кварталі виручка компанії була рекордною — $7,2 млрд. Це майже вдвічі більше, ніж в 2017 році. В цілому ж за рік оборот Tesla склав $21,4 млрд (на 82% більше, ніж роком раніше).

Під час спілкування з інвесторами Ілон Маск заявив, що всі автомобілі Tesla сьогодні здатні на «повне самостійне водіння» на автомагістралях і більшості інших доріг. Правда, експерти в індустрії його швидко спростували. Згідно стандартам Товариства інженерів автомобільної промисловості США, максимум, на що можуть претендувати автомобілі Tesla в плані автономності, це 2-й рівень. Він передбачає самостійне прискорення, гальмування, перестроювання. Але водій повинен постійно контролювати поведінку на дорозі.