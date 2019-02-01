Потужний снігопад обрушився на Британію

British Airways скасовує рейси з аеропорту Хітроу через негоду



Британська авіакомпанія British Airways скасує частина запланованих на п’ятницю, 1 лютого, близькомагістральних рейсів в лондонський аеропорт Хітроу і з нього у зв’язку з несприятливими метеопрогнозами. Про це йдеться в повідомленні, поширеному компанією в четвер увечері.

“У зв’язку з прогнозованими складними погодними умовами ми були змушені скасувати або злити разом певну кількість завтрашніх близькомагістральних рейсів, щоб графік інших вильотів не був порушений”, – заявили в авіакомпанії, вибачившись перед пасажирами, яким доведеться вилетіти пізніше, ніж планувалося, через зимової погоди.

Рейси British Airways, що вилітають та прибувають в аеропорти Гатвік і Лондон-Сіті, не повинні бути порушені.