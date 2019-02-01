Всі домашні схованки з грошима банальні й очевидні для злодіїв

Рада відомого персонажа комедії «зберігати гроші в ощадній касі» в даний час не є актуальним, так як ощадкаси змінилися банками, які не відрізняються великою надійністю. З цієї причини громадяни намагаються забезпечити збереження своїх цінностей власними силами. Обладнуючи хитромудрі схованки і сподіваючись на їх оригінальність.

Однак, численні опитування досвідчених квартирних злодіїв, які охоче діляться інформацією, показали, що злодії легко знаходять гроші в квартирі. Які б нестандартні місця для них не знаходили господарі.

Проникаючи в будинок, професіонал методично перевіряє всі: столи, тумби, шафи з одягом, книги, продуктові ємності, холодильник, бачок унітазу, відро для сміття, горщики з квітами, постільні приналежності, клітини з домашніми вихованцями, побутові прилади, дитячі іграшки, картини і вази. Злодії просто перевертають будинок догори дном, викидають книги і речі на підлогу, промацують і знаходять цінні речі. Не спрацьовують і тайники з подвійним дном, приклеєні скотчем пакунки на задній стінці меблів.

Все це класика, досвідчені злодії знають усі ці схованки і витрачають мінімум часу на їх спустошення.

Деякі винахідливі умільці ховають гроші і цінності в небезпечних для проникнення місцях: під електричними розетками, в задніх стінках побутових приладів, в стелі під кріпленням люстри, в пустотілих трубах опалення і карнизах. Але, оскільки всі ці схованки активно рекомендуються в інтернеті, можна з упевненістю сказати, що при наявності достатнього часу злодії перевірять і ці місця.

Таким чином, завдання збереження своїх грошей зводиться до запобігання проникнення злодія у будинок, максимального скорочення його знаходження в квартирі, створення невідповідних для пограбування зовнішніх умов.

Це може бути надійна система сигналізації, фірмові дорогі замки, міцні металеві двері, різні ревуни і сирени, камери віддаленого відеоспостереження або просто люті охоронні собаки

Якщо є можливість, гроші потрібно зберігати не вдома або в надійному складної конструкції сейфі. При цьому, він повинен бути намертво вмонтований у підлогу або стіну, щоб його неможливо було винести з приміщення.