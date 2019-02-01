Батько пішов на третій напад Кремля

У найближчі дні Володимир Путін проведе чергову особисту зустріч з Олександром Лукашенко. Про це повідомила прес-служба білоруського лідера після телефонної розмови двох президентів, яка відбулася 31 січня.

Як йдеться у повідомленні, глави держав обговорили стан білорусько-російського співробітництва, взаємодію в різних сферах, в тому числі розвиток торговельно-економічних відносин». Президенти також обговорили всі питання загального характеру у відносинах двох країн. У тому числі йшлося про надання найбільшої ефективності діяльності сформованої двосторонньої групи.

Нову зустріч президенти домовилися провести найближчим часом, щоб на ній обговорити реалізацію домовленостей, досягнутих наприкінці минулого року.

Нагадаємо, що тоді президенти провели одразу дві зустрічі за тиждень — 25 і 29 грудня. На них обговорювалися такі питання, як майбутній податковий маневр Російської Федерації, торгівля між країнами, ціни на газ, а також майбутнє Союзної держави Росії і Білорусії.

Податковий маневр продовжує турбувати білоруське керівництво. Справа в тому, що раніше постачання нафти і нафтопродуктів в Білорусь не обкладалися експортним митом, і тому країна отримувала їх дешевше. Однак з 2019 року експортне мито почнуть знижувати для всіх учасників ринку до нуля, натомість підвищивши податок на видобуток природних ресурсів. Цей податок і буде закладатися у вартість вуглеводнів для Білорусії.

Мінськ вважає, що ці доходи Росія повинна компенсувати, причому компенсація становить не менше 300 мільйонів доларів. У Москві ж дотримуються принципової позиції не компенсувати сусідній країні власні податкові зміни.

У свою чергу, в Кремлі хотіли б бачити більшого прогресу в розвитку Союзної держави, якому в цьому році виповнюється 20 років. Олександр Лукашенко нещодавно сказав, що на його думку, «Союзна держава вже відбулася», однак на практиці це виражається слабо. У країн досі немає ні єдиної валюти, ні законодавчої бази, про що йшла мова в союзному документі. Лукашенко в січні заявив, що не проти єдиної валюти, але це не повинен бути російський рубль».

Наскільки можна судити, поки що з усіх цих питань сторонам не вдалося прийти до єдиного знаменника. На грудневих переговорах вирішили створити робочу групу, яка б детально вивчила всі ці моменти, але поки її діяльність не почала приносити результати.

Як вважає експерт з проблем російсько-білоруських відносин Дмитро Болкунець, часті переговори Олександра Лукашенка з Володимиром Путіним останнім часом пов’язані не тільки з економічними моментами, але і з бажанням білоруського президента заручитися підтримкою Кремля перед виборами президента, які намічені на літо 2020 року.

— Поки ми не бачили новин про те, що робоча група збиралася у повному складі. Є тільки бажання посилити цю робочу групу, що і буде одним із приводів обговорення на зустрічі.

Другий момент, який, ймовірно, будуть погоджувати, — це запуск системи, відстежує виробництво певних товарів, що переміщуються з Білорусії в Росію.

«СП»: — Що це за система?

— Це російська система «Меркурій», її аналог є і в Білорусії. Система дозволяє відстежувати товари з моменту виробництва до попадання на прилавок. Умовно кажучи, покупець в магазині може визначити, з якого заводу прибула пляшка кефіру, яку він хоче купити. Ця система створена для того, щоб ліквідувати фальсифікат. Вона вже застосовується в алкогольній промисловості, і дає свої результати — контрафакт практично зник з ринку.

Що стосується подібної системи для Білорусі, це дозволить російським контролерам відстежувати, звідки той чи інший товар потрапив на наш ринок, і перекрити потоки контрабанди, які йдуть до нас з Євросоюзу та України через Білорусь.

«СП»: — Що ще будуть обговорювати на зустрічі?

— Думаю, мова зайде про підписання договору про взаємне визнання віз. Про нього говорили ще в минулому році і, як з’ясувалося, він навіть був розміщений на сайті офіційного реєстру документів російського уряду. Але з якоїсь причини підписання було відкладено, тепер до цього питання можуть повернутися.

Звичайно, порушуватиметься тема компенсації за російський податковий маневр в нафтогазовій сфері. Але, мені здається, тут принципова позиція Росія — вона не погодиться на компенсацію. Але не виключаю, що Білорусія отримає якийсь кредит або домовиться про пролонгацію раніше виданих позик. В цьому році Мінську необхідно виплатити близько п’яти мільярдів доларів зовнішніх запозичень. Враховуючи складність отримання їх на інших ринках, єдиним варіантом є Російська Федерація.

«СП»: — тобто в питанні компенсації за випадаючі доходи Мінська Москва на поступки не піде?

— Думаю, немає. Це вже багато раз озвучувалася високопоставленими російськими чиновниками. Як я вже сказав, в крайньому випадку, Білорусії дадуть кредит або відстрочку по виплатах.

Але зараз для Москви фінансова допомога Мінську — не головне завдання. Головне завдання — обговорення майбутнього союзного договору. У нинішньому вигляді Союзної держави де-факто немає. Є де-юре підписаний документ, у якому реалізовано лише кілька пунктів. Для того щоб не зганьбитися до 20-річчя, коли святкувати зовсім нема чого, треба прийти до того, як цей договір буде розвиватися далі.

Він вимагає дуже серйозного коригування, тому що в поточному вигляді реалізований бути не може. Мабуть, білоруська сторона сильно чинить опір будь-яким правкам. Але важливо його відредагувати, щоб документ був наповнений життям, а не слугував лише приводом для групи чиновників, які займаються освоєнням бюджету Союзної держави, витрачати гроші на незрозумілі програми з неочевидним результатом.

«СП»: — Чому зустрічі лідерів відбуваються так часто, це настільки нагальні питання?

— Думаю, ця зустріч пройде в Сочі, де-небудь в горах. Звичайно, Олександр Лукашенко не випадково так зачастив в Росію. Думаю, він хоче скоріше отримати всі фінансові преференції, щоб благополучно розпочати передвиборчу кампанію.

«СП»: — А Москва готова надавати йому цю підтримку і давати преференції?

— Вибори президента — це внутрішня справа Білорусії, і Москва не може диктувати свою волю Мінську за цими параметрами. Але я думаю, що Лукашенко так часто з’являється в Москві тому, що хоче отримати не тільки фінансову, але й політичну підтримку на майбутній термін. У той же час, він відкриває для себе вікно можливостей на випадок провалу.

«СП»: — У якому сенсі?

— Якщо він і далі буде виставляти умови російському керівництву, як робив неодноразово, то спробує знайти підтримку в Європі і США. Зараз йдуть невеликі процеси щодо нормалізації відносин. Хоча, на мій погляд, ЄС і США не мають жодних ілюзій щодо Лукашенка, і вони хотіли б бачити іншого президента в країні.

Думаю, Лукашенка на виборах буде розігрувати карту русофобії, виставивши декількох затятих русофобів, щоб на їх фоні виглядати захисником «російського світу». Це вже не нова політична гра. Навіть не виключаю, що в Білорусі можуть спровокувати локальний майдан, щоб Москва знову допомогла фінансами.

Думаю, Олександр Григорович буде триматися за владу і в той же час робити все, щоб не допустити впливу ззовні, в тому числі з Росії. Хоча політична система Білорусії настільки залізобетонна, що міняти її можна тільки зсередини.

Але без фінансової підтримки з Москви йти на вибори буде дуже важко. Доведеться пояснювати громадянам, чому у них впав дохід, чому зарплати досі не досягли 500 доларів, що Лукашенко обіцяв ще в 2008 році. Потрібен буде якийсь ворог, щоб все це пояснити людям. І якщо Москва не буде давати грошей, ворогом буде оголошено саме вона.